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改善坪林大粗坑農路　新北助茶農採收冬茶...賞秘境更安全

▲新北助茶農採收冬茶 坪林農路改善完成。（圖／新北市農業局提供）

▲新北助茶農採收冬茶，坪林農路改善完成。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區大粗坑路為茶農採收茶葉重要農路，亦是民眾重要的通行道路，該路段因先前連日下雨造成路面坑洞及龜裂情形，影響用路人安全，經上德里長張名富通報反映，新北市政府農業局立即進行規劃設計工作，工程經費為200萬元，已於日前完工。

農業局表示，工程改善道路範圍約610公尺，施工期間因山區道路狹窄且坡度陡峭，無法採用大型機具進場鋪設柏油路面，且又逢東北季風季節連日下雨，增加施工困難性，為了趕在茶農冬茶採收前能改善完成，採用小型機具配合人工方式施作，並採分段施工搭配人員交通管制維持道路通行順暢，讓茶農持續採茶，也讓工程能如期如質完成。

▲新北助茶農採收冬茶 坪林農路改善完成。（圖／新北市農業局提供）

▲完工後道路保障農產運輸及用路人行車安全，讓民眾通行更安心。

大粗坑路不僅為坪林茶農採收茶葉的重要道路，也是坪林景點「南山寺」重要替代道路，南山寺是台灣北部少見的低海拔賞雲海景點，在地人才知道的秘境，不僅能將層次分明的茶園風光盡收眼底，也是觀賞雲海的好地方。

上德里長張名富表示，自己身兼茶農，該路段路面破損，影響農產運輸及里民通行安全，感謝市府團隊能迅速改善完成，讓茶農在冬茶採收重要時節能更安心，出入的民眾能有行車安全的保障。

▲新北助茶農採收冬茶 坪林農路改善完成。（圖／新北市農業局提供）

▲大粗坑路不僅為坪林茶農採收茶葉的重要道路，也是坪林景點「南山寺」重要替代道路。

農業局長李玟表示，新北市茶葉栽培面積約為754公頃，年產量463噸，其中坪林區是新北市重要的茶產區之一，包種茶更是國內、外遊客青睞的伴手禮，栽培面積487.68公頃，年產量310公噸，占全市65%。農業局未來將持續完成農路改善，以保障農產運輸及用路人的行車安全，讓民眾通行更安心。

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