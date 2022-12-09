西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

▲基隆西定河。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

美國論壇《Reddit》近日瘋傳一張「基隆橋下被汙染的河流」照片，可見水面汙濁，還有超肥大老鼠在牆上亂竄，甚至被分類到「都市地獄版」。對此，基隆市政府表示，全市污水下水道及用戶接管分五期實施，截至今年10月底，污水下水道普及率41.40%，全國第五，報導所提的西定河則還沒有接管，除先做水環境改善工程，近五年也已清除3818立方公尺淤積土方。

實際搜尋論壇《Reddit》的「都市地獄版」，確實有一張以「Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆公路橋下被汙染的河流）」的照片。據了解，拍攝地點位在大德橋下方的西定河，一排住宅緊鄰汙濁的河水，把照片放大後，還能見到肥鼠在牆上亂竄，話題引發熱議。

▲基隆汙濁河水被PO在Reddit的「都市地獄版」。（圖／從Reddit嵌入）

國外網友則譏諷，「好美的照片」、「我猜來這泛舟一定很好玩」、「左下角的胖老鼠哈哈」、「看起來像蚊子的繁殖地」、「如果這裡的水是乾淨的話，將是一個舒適的地方 」、「所以他們把房子蓋在高架橋下嗎」。

對此，市府工務處指出，經查西定河，主要流經中山區，預計接管期程為四期（2026至2032年）及五期（2032至2036年)，市府在西定河主要集污區中山區範圍內用戶未接管前，已先進行水環境改善工程作業中，初步改善西定河水質。

工務處表示，如需全面改善西定河水質，要等到2036年污水下水道完成接管後，始能澈底淨化水質，市府於西定河定期巡查並辦理清淤，近期2021年9月於西定河下游沉砂池（現環保局礫間處理廠旁），共清除444立方公尺；在2018年至2022年，共清除3818立方公尺淤積土方。

工務處強調，基隆市污水下水道及用戶接管工程，全期實施計畫共分五期，實施期程2000至2036年，目前刻正執行三期實施計畫（2015至2025年），接管範圍包含中正區、信義區、仁愛區、安樂區、暖暖區及七堵區；預計三期實施計畫完成後，普及率可達48.90%。

【更多新聞】

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

►基隆4路口科技執法！首日舉發456件違規 這路口抓312件最多