新北魔幻林園點亮燈海光廊　街頭藝人冬月歡樂獻藝

▲國定古蹟林本源園邸點亮西門街光廊持續至明年1月2日。（圖／新北市文化局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

國定古蹟林本源園邸點亮西門街光廊持續至2023年1月2日，配合防疫新制，自12月起戶外活動不必再佩戴口罩，今（3日）特邀小丑魔術師互動表演及古箏演奏，吸引市民朋友們到訪欣賞。歡迎民眾把握最後1個月，親臨「神話林園5G繽紛」光環境展演現場，開懷脫罩與街頭藝人們，用笑容感受浪漫燈海及璀璨投影。

文化局長龔雅雯表示，具有豐富表演經驗的街頭藝人，一開場便吸引民眾目光，透過精采神奇的魔術表演讓大小朋友驚訝不已，小丑魔術師熱情與現場觀眾互動，折起不同造型氣球贈送給大家。晚間民眾沉浸在古箏悠揚的樂音中，伴隨著西門街繽紛光廊及搖曳光影度過一個浪漫的夜晚。

▲林家花園門口廣場夜晚時幻化為璀璨「神話林園」光環境展演場域。

龔雅雯說，林本源園邸位處板橋精華地段，是新北市重要的文化資產，又為府中雙城具代表性的地標，除了是觀光賞景的旅遊聖地，也肩負著歷史傳承及百年教育的推廣使命，自疫情趨緩後，每週入園人次數千。2022年進入倒數階段，林家花園「神話林園5G繽紛」光環境展演活動也邁入最後1個月，終於迎來疫後曙光，誠摯邀請民眾一同來林園、賞燈海，打卡PO照慶隆冬。

12月同時也熱烈歡迎具街頭藝人資格的表演者、藝術家蒞臨林家花園演出，與「浪漫瑤池」璀璨光影共同打造神話林園的視聽饗宴，讓市民朋友近距離感受街頭藝人獨特魅力，也請民眾不吝為街頭藝人的演出給予打賞支持鼓勵！更多活動詳情請至「國定古蹟林本源園邸」官方網站或「國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園」臉書查詢。

▲街頭藝人帶來精彩神奇的魔術表演，吸引不少民眾駐足林家花園門口廣場欣賞。

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