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社會 社會焦點 保障人權

悽慘男背友債下海當車手　詐團賺大錢他做半年領3萬當墊背

記者張君豪／新北報導

汐止警方今年6月獲報轄內出現詐欺車手多處提領案件，警方成立專案小組查緝，但涉案車手犯案過程躲避監視器多次隱身巷弄內，造成警方調閱監視器難度，所幸警方最終鎖定林姓車手（男、23歲）涉重嫌，警在11月27日持士林地檢署拘票在北市萬華區林嫌住處將其逮捕；汐止警方11月份雷厲風行緝捕17名詐欺車手送辦。

▲汐止警方逮捕涉案林姓車手，總計11月份逮捕17名詐團車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕涉案林姓車手，總計11月份逮捕17名詐團車手 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕涉案林姓車手，總計11月份逮捕17名詐團車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查：林嫌替朋友擔保積欠債務，為還債他透過網路社群高薪工作徵才求職，加入詐騙集團擔任車手，並依集團指示到指定地點取得金融卡後去ATM提領贓款，提領完畢將卡片丟棄路邊滅證，贓款放置指定地點後離去。

詐騙集團會再派第二層車手（俗稱二車）取走，林嫌每天不論提領多少金額，僅得日薪3千，估計林男從6月至11月擔職車手期間，總計分得報酬約新臺幣3萬元，警訊後依詐欺罪將他移送士林地檢署偵辦。

▲汐止警方逮捕涉案林姓車手，總計11月份逮捕17名詐團車手 。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方統計：今年11月查獲17名詐騙集團車手，詐騙手法多為冒充公務機關人員、分期付款扣款錯誤等詐騙。警方將持續查緝詐欺犯罪，並與第一線金融機構及超商合力攔阻詐騙，警方呼籲民眾進行匯款前應提高警覺，應徵工作如遇有「輕鬆賺取高薪」等相關的招募啟示，應多加留意，避免誤入歧途自毀前程。

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