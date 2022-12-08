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社會 社會焦點 保障人權

秀分局長合照、堵「蘭小明」強迫拍攝　網紅烏鴉涉黑遭拘提

記者張君豪／台北報導

台北市大安警分局10月28日接獲網紅「蘭小明」李姓民眾報案，李男聲稱在今年6月9日12時，他走在大安區復興南路1段135巷、大安路1段路口，遭綽號「烏鴉」網紅率眾持手機圍住拍攝，過程中李姓被害人表示不願意接受拍攝，但網紅「烏鴉」與拍片製作團隊仍持續拍攝，甚至不讓李男離去，事後並將該段影片上傳YouTube並公布於眾，致被害人心生畏懼，李男認為烏鴉挑釁並阻擾其自由行動，於是報警處理。

▲時任信義警分局長的范織坤曾與涉黑網紅烏鴉合照，引發警黑一家親質疑，因此大安警方決定執法以正網紅亂象。（圖／翻攝YouTube）

▲時任信義警分局長的范織坤曾與涉黑網紅烏鴉合照，引發警黑一家親質疑，警方決定執法以正網紅亂象。（圖／翻攝YouTube）

▲綽號烏鴉，遭檢警懷疑是竹聯幫仁堂成員的陳柏融遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局受理報案後成立專案小組，經調閱相關影像鎖定現場犯嫌身分，係本名陳柏融的「烏鴉」所為，警方觀看網路陳男拍攝影片，發現陳嫌今年8月1日對外自稱竹聯幫仁堂成員，且曾涉入彰化拼鮮公司恐嚇取財案，獅子大開口索討500萬，要求對方花錢消災保平安。

專案小組認為「烏鴉」涉嫌藉由網路互戰糾紛而直播號召、教唆、糾眾犯罪，危害社會治安行為重大，甚至還藉某次公開活動場合，利用自己網紅身分當作掩護，上前與時任信義警分局長范織坤合影，其圖營照他人脈充沛，與高階警官關係良好的假象。但這段經剪輯的影片，卻遭與烏鴉敵對的社群網站惡意曲解，散布不實訊息，營造「警黑一家親」的不實訊息。

▲綽號烏鴉，遭檢警懷疑是竹聯幫仁堂成員的陳柏融遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲綽號烏鴉，遭檢警懷疑是竹聯幫仁堂成員的陳柏融遭大安警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

現任大安警分局長范織坤無法容忍黑幫企圖操作輿情帶風向的歪風，大安警分局報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，12月7日南下台中將「烏鴉」陳男查獲到案，全案警詢後妨害自由、恐嚇危安等罪移送台北地檢署偵辦，並將持續追查烏鴉及幕後一干人等是否涉及組織犯罪。

范織坤表示，掃黑幫、打詐欺、肅槍毒、斷金流為當前治安重點，絕不容許不法份子藉由網路直播擾亂社會秩序，也無法容忍黑幫分子僅拿一張活動照片來大做文章汙衊警察聲譽；也呼籲民眾對來源不明之訊息或圖像，不要任意轉傳複製或杜撰評論，以免觸犯相關法律遭受追訴。

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