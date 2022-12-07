桃園婦欠錢周轉誤信詐團融資淪為車手　桃警溯源破獲主嫌到案

▲桃園市鄒姓婦人因疫情因素急需資金周轉，卻誤信詐騙陷阱淪為詐騙共犯，平鎮警方6日查獲幕後「收水」的王姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄒姓婦人疫情期間因急需資金周轉，四處求貸無門下從網路上查詢網路貸款廣告，因沒多加查證，最後淪為詐騙集團取款車手，不但未取得資金還輪文詐騙集團共犯吃上官司，桃園市警局平鎮警方獲悉後循線查獲「收水」的王姓男子到案，但王男雖坦承犯案，但拒絕透露目前資金流向，桃園檢警正溯源追查幕後集團主嫌到案。

平鎮警分局平鎮派出所副所長丁彥方指出，62歲的鄒姓婦人日前急需資金周轉，結果上網找尋貸款廣告，卻墜入詐騙集團陷阱，以需提供財力證明為由，騙取鄒婦提供存摺，並協助提領轉入其戶頭款項，鄒婦不疑有他，前往郵局提領款項交由「收水」的王姓男子27萬元，卻遭警方查獲，鄒婦淪為詐騙集團的共犯，事後也未獲得分文資金。

警方研判此詐騙集團幕後可能還有操縱與主持人，立即組成專案小組，根據調閱監視器畫面，經抽絲剝繭後鎖定23歲的王姓男子涉有重嫌，警方蒐集事證齊全後，昨天傍晚持桃園地檢署核發拘票至台北市松山區拘提王男到案。

王男偵訊後雖坦承犯案，但始終不交待詐騙資金流向，警方研判其幕後仍有上游集團接應操縱，偵訊依詐欺罪嫌移送桃檢偵辦外，並將持續追查幕後集團主嫌到案；平鎮警方呼籲，貸款詐騙案件層出不窮，看似簡單便捷網路貸款恐暗藏騙局危機，籲請市民務必提高警覺，避免掉入陷阱，並切記勿隨意將銀行帳戶或手機門號交由他人使用，避免替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團共犯得不償失。

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