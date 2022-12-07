詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

▲詐欺慣犯許男被移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名詐欺慣犯涉嫌在臉書張貼停車位低價出租，但他根本沒有車位所有權，一名男子不察上當，跟他簽約交付2萬8000元，拿到無效的遙控器跟悠遊卡；他故技重施卻踢到鐵板，一名女子拿了7萬2000元準備簽約，要求他提供車位所有權證明，他緊張地推託被女子識破，警方獲報到場將他逮捕，訊後依偽造文書、詐欺罪送辦。

據了解，32歲許姓男子有多起詐欺前科，曾利用便利商店員工的熱心助人，慌稱自己手機沒電，向他借電話撥打，然後趁隙跑走將手機變賣，店員發現已不見蹤影，只能報警求助；12月初，許男又想到新的詐騙手法。

▼詐欺慣犯許男持假合約出租停車位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

他觀察無人管理的私人停車場，記下地址後，到臉書「新北（台北）私人停車位出租」社團貼文，表示有便宜的停車位出租，每個月3000至3500元；一名江姓男子不察落入他的圈套，交付2萬8000元後租下三重區某停車位，拿了假的遙控器跟悠遊卡，發現根本無法進入，驚覺被騙，氣得報警。

許男食髓知味，又與32歲張姓女子相約承租板橋區信義路上的停車位，就在準備簽約交付7萬2000元時，張女機警，要求許男出示停車場所有權證明，許男料想不到，開始編理由推託，張女覺得有異，報警求助。警方到場將許男帶回派出所釐清，他自知詐欺罪根本是輕罪，直接坦承犯行，也查出江男也是受害人及便利商店員工，訊後依偽造文書、詐欺罪送辦。