　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

▲▼詐欺慣犯許男被移送偵辦，他持假合約出租停車位 。（圖／記者陳以昇攝）

▲詐欺慣犯許男被移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名詐欺慣犯涉嫌在臉書張貼停車位低價出租，但他根本沒有車位所有權，一名男子不察上當，跟他簽約交付2萬8000元，拿到無效的遙控器跟悠遊卡；他故技重施卻踢到鐵板，一名女子拿了7萬2000元準備簽約，要求他提供車位所有權證明，他緊張地推託被女子識破，警方獲報到場將他逮捕，訊後依偽造文書、詐欺罪送辦。

據了解，32歲許姓男子有多起詐欺前科，曾利用便利商店員工的熱心助人，慌稱自己手機沒電，向他借電話撥打，然後趁隙跑走將手機變賣，店員發現已不見蹤影，只能報警求助；12月初，許男又想到新的詐騙手法。

▼詐欺慣犯許男持假合約出租停車位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼詐欺慣犯許男被移送偵辦，他持假合約出租停車位 。（圖／記者陳以昇翻攝）

他觀察無人管理的私人停車場，記下地址後，到臉書「新北（台北）私人停車位出租」社團貼文，表示有便宜的停車位出租，每個月3000至3500元；一名江姓男子不察落入他的圈套，交付2萬8000元後租下三重區某停車位，拿了假的遙控器跟悠遊卡，發現根本無法進入，驚覺被騙，氣得報警。

許男食髓知味，又與32歲張姓女子相約承租板橋區信義路上的停車位，就在準備簽約交付7萬2000元時，張女機警，要求許男出示停車場所有權證明，許男料想不到，開始編理由推託，張女覺得有異，報警求助。警方到場將許男帶回派出所釐清，他自知詐欺罪根本是輕罪，直接坦承犯行，也查出江男也是受害人及便利商店員工，訊後依偽造文書、詐欺罪送辦。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「首波冷氣團」要來了　急凍14°C↓！颱風可能生成路徑曝
館長直播沉默1分鐘「眼眶紅了」：我做錯什麼？
男星婚前劈5女！　老婆苦撐「3年生3胎」不忍了
快訊／找到了！捕鰻苗「1死1失聯」　失蹤者遺體尋獲
「全台灣只有你適合！」　蔣萬安邀「7連霸議員」任民政局長
擋不住！中華三菱「國產、商用車」明年起全面漲價
獨／蔣萬安傳找「他」當發言人！　資深主播經歷曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

華山司法園區蓋19層樓新法院　美女法官持動土金鏟合照留念

小桃子母見「解剖痕」淚崩　議員爆：社會局長暗示家長有施虐嫌疑

髮蠟哥當警面直播嗆「跟黑道掛勾」挨告　自曝罹癌求輕判

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　1歲童額頭擦傷...肇事車跑了！

台南西羅殿天公爐子埋生雞腿...男辯還願　民俗專家：瞎扯

失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

中山高物流車追撞賓士　民眾拍下「2個三星徽」引熱議

花蓮2男捕鰻苗遭大浪捲走「1死1失聯」　搜救2天尋獲失蹤者遺體

陽明交大30年巨大老榕樹突腰斬　對向休旅車慘遭擊中

詐騙新手法！新北男假合約出租停車位　拿不出所有權證明被識破

華山司法園區蓋19層樓新法院　美女法官持動土金鏟合照留念

小桃子母見「解剖痕」淚崩　議員爆：社會局長暗示家長有施虐嫌疑

髮蠟哥當警面直播嗆「跟黑道掛勾」挨告　自曝罹癌求輕判

雲林休旅車遭撞失控衝民宅　1歲童額頭擦傷...肇事車跑了！

台南西羅殿天公爐子埋生雞腿...男辯還願　民俗專家：瞎扯

失聯移工轉行詐團車手！出門取熊貓餐被逮　4同夥躲廁所GG了

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

《艾爾登法環》TGA前夕推新DLC　PvP玩家等很久的「競技場」來了

蔡佩軒唯美化身「採茶姑娘」　腳滑差點跌進茶園！

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

NBA最正女記者確定來台！擁「極致翹臀」在球場都穿兩截式低胸

台積電亞歷桑納州大徵才　競合對手英特爾下月底將裁員

灰白貓幫朋友洗臉　橘貓被舔完「驚覺有詐」倒縮

社會熱門新聞

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

KTV找傳播妹　男摸到「下面一包」崩潰揍人

快訊／北市驚傳雙屍案！2男陳屍房內已屍僵

外送員「機車進百貨」送餐　漢神巨蛋怒了

越南女來台念大學下海　林森北套房接客價碼曝　

一次2000元！越南大奶妹嬌喘聲穿牆被抄

富二代身亡小三攜子驗DNA　高大成曝秘辛

她蝦皮賣「BT21」OK繃1組30元慘了！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

知名網購牛肉麵少東　竟是合成大麻製毒師

岳父說公司要賣了　女婿籌錢買股撈115萬被訴

秦綾謙淚控遭削1230萬　前夫一句冷回

中打攻堅車敲破玻璃搜索　路人揶揄：麥當勞歡樂送

更多熱門

相關新聞

3聖筊讓他信了「芷妍」　台中男200萬險泡湯

3聖筊讓他信了「芷妍」　台中男200萬險泡湯

台中沙鹿一名50歲退休族林男加入網路理財群組，聽信假投資，5日上午到某銀行準備匯出200萬，行員一聽驚覺有異馬上通報，林男拿出手機上頭是一名「芷妍」向他聯繫，還指導林男要說是「生意匯款」，林向員警表示，自己就是看準「理財群組專家很有名」，要匯款前還向神明擲筊，擲到3次聖筊才來匯款，所幸在員警卻勸阻下才保住積蓄。

怨孩子「不是我的」　鴨肉飯名店老闆告前妻

怨孩子「不是我的」　鴨肉飯名店老闆告前妻

少年交換手遊角色　大哥哥封鎖轉賣下場慘

少年交換手遊角色　大哥哥封鎖轉賣下場慘

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」慘了

愛車停路邊被撞超不爽！謊報「我在車上有受傷」慘了

霸王餐大媽又挨告！吉星爽點2907元不付錢

霸王餐大媽又挨告！吉星爽點2907元不付錢

關鍵字：

詐騙停車位所有權偽造文書詐欺

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

快訊／男星無預警宣布結婚！

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面