獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

▲新店槍擊案何男在自家門口遭連開四槍，歹徒開槍均朝他頭臉射擊，索命意圖明確。（圖／記者陳以昇翻攝）

突發中心／綜合報導

2021年11月22日新北市新店山區寧靜的花園新城社區發生行刑式槍殺案，何姓咖啡商清晨開車送小孩上學後返家，在家門前遭埋伏的槍手黃永群持制式手槍近距離連開4槍，子彈貫穿何男頭頸胸部及肩胛，何男當場慘死；槍手黃永群犯案後開車逃離，變裝搭機逃往福建廈門，但因大陸實行嚴格防疫措施，黃嫌到廈門後就被隔離，台灣檢警緊急通報廈門公安局啟動兩岸共打機制，黃嫌12月8日遭刑事局幹員押解回台。

檢警追查發現，何姓咖啡商擁超專業化工知識，他熟稔有機化學製程，並可獨力設計化工實驗室裝備製程，生產偽禁減肥藥；知情者透露、何姓死者雖是名咖啡豆貿易商，但真實身分就宛如美劇「絕命毒師」裡的中學化學老師般，與台灣製毒集團成員多有往來。

▲新店槍擊案何男在自家門口遭連開4槍，都朝他頭臉射擊，索命意圖明確。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢警追查，發現何男不實際參與製毒過程，但因熟稔違禁藥品合成製作，台灣黑幫製毒圈現場若有生產製造問題，往往憑何男的專業建議就可順利解決，產製品質優良的成品。

加上何男2014年製作偽禁減肥藥遭警方逮捕移送，他人生第一次遭檢警收押蹲入牢籠，但似乎是命運的安排，何男羈押期間，與他同監室友竟是天道盟華山會跨國運毒集團成員，他也因此結識北台灣最神祕、最難打入的製毒、跨境運毒黑幫。

▲新店何姓男子遭槍擊身亡，他返家前購買手搖飲要給家人，不幸遭狙殺飲料散落一地。（圖／記者陳以昇攝）

檢警溯源追查，何男指導的製毒成品眾多且頗有口碑，包含2014年從大陸進口原料生產具成癮性的強效減肥藥、檢警甚至懷疑，2015年西門町峨嵋停車場槍擊雙屍命案，與「加蚋雙槍俠」陳福祥進行毒品交易的的中部販毒集團，該集團在市面販售的「寶礦力」毒咖啡包，據信出自何男的經典作品。

早年在政府禁毒法規較鬆散時，何男就成功製造出四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol;簡寫THC）的異結構化合物，何男透過實驗室成功合成THC有效成分，且為規避檢警查緝，何在合成過程多加了一個官能基（Functional group），此異構化合物具有高純度大麻花致幻效果，但在檢警在實驗室檢驗上卻驗不出典型THC成分化學結構。

也因何男的細膩製程技術，逼得法務部後來在跨部會防毒會議上，就《毒品危害防制條例》及相關查驗規則把檢驗毒品的「合成物」放寬修改成「同類化合物」。事後何男將產品命名「新時代大麻」，把新產品加入捲菸中在夜店酒店銷售，回購率超級高，讓北部大盤藥頭業績長紅，何男聲名大噪晉身為眾多黑幫崇拜的「製毒教授」他也是台灣本土第一個，不利用農耕方式，純粹在實驗室精製出四氫大麻酚異構體的發明者，何男還曾自嘲「我應該是台灣製毒圈的瑰寶吧！」

何男憑藉優異化工知識，擠身台灣黑幫製毒圈層峰；知情者透露，台灣政府每年定期舉辦「毒品防治會議」討論需增加列管的毒品先驅原料，藉此防堵有心人製作毒品販售，但對何來說他只要避開列管化工原料就可點石成金，改用其它合法原料仍可產製毒品、因此被台灣黑幫奉若上賓。

黑幫盛傳，政府近年屢增加列管大批先驅化學原料防堵製毒，但只要何男略加指點，製毒者就可化整為零、改進口其他合法化學原料製毒，加上何男實際上不進出製毒工廠，也不參與黑幫團夥活動，他「單純提供技術諮詢」也讓警方查緝過他違法販賣減肥藥外，找不到其他何男違法事證。

但近年來何男專注照顧家庭，逐漸淡出製毒圈，但仍有不少黑幫分子透過通訊軟體請益製毒問題，也讓何男得以掌握台灣製毒圈部分大盤走私毒品細節的絕密資訊。

但何男遭檢警收押釋回後，心生警覺，浪子回頭不想在涉入黑幫製毒圈，把生活重心回歸照顧家庭，近年不再過問毒圈事務，他專心經營進口咖啡豆烘培批發生意，未料軍警海巡署近3年屢屢破獲先毒梟以海空路進口大批毒品先驅原料重案，粗估台灣黑幫因此損失高達數十億元，何男因盛名所牽類，檢警近年屢破大案，何男隨即遭盯上，被運毒集團誤認是洩露走私運毒細節的「背骨仔」，因此遭黑幫執行家法、雇用槍手近距離開槍狙殺。

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