南警封鎖威力掃蕩　查獲車手、酒駕案

▲台南市警五分局自5日起，針對轄區舞廳、酒店、遊藝場、護膚館、青少年聚集宮廟等易滋事場所等20餘處，實施封鎖性的威力掃蕩，成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情逐步解封，台南市警五分局自5日起，依據情資不定時不定點運用優勢警力，針對轄區舞廳、酒店、遊藝場、護膚館、青少年聚集宮廟等易滋事場所等20餘處，實施封鎖性的威力掃蕩，成果豐碩，計查獲詐欺車手1件3人、毒品案3件6人及酒駕公共危險2件2人等。

偵查隊及實踐派出所依ATM熱點提領資料，調閱監視器比對特徵及交通工具，6日清晨6時許持搜索票，查獲王姓詐欺車手等3人，起出毒品安非他命、毒咖啡包、吸食器、金融卡及手機等證物，案依毒品、詐欺、洗錢防制法送辦。

和緯派出所7日凌晨1時許，在中華北路發現王姓自小客駕駛形跡可疑，在腳踏墊起出愷他命，依法究辦。開元及公園派出所7日深夜1時許，分別在開元、西門路段，發現機車騎士行車不穩，當場查獲2名騎士酒後駕車，案依公共危線罪嫌送辦。

市警五分局長洪頂力表示，五分局將持續針對潛藏治安隱憂，幫派堂口及依附寄生行業全面大力掃蕩。另分析發現，深夜時段易衍生治安問題，五分局將對易聚眾鬥毆滋事處所、路段，加強臨(路)檢守望，有效淨化北區治安，給民眾安全生活環境。