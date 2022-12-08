百萬網紅烏鴉3萬交保　訝異檢警大動作！曝當街堵蘭小明原因

▲網紅烏鴉、疑有黑幫背景的陳柏融遭大安警方逮捕，檢方諭令3萬交保。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10月中旬，台北市大安警分局接獲網紅「蘭小明」李男報案，李男向警方舉報：指稱他6月間在SOGO百貨騎樓下幫自家餐廳辦活動時，遭到網紅「烏鴉」率工作人員登門「踢館」圍住拍攝，導致他無法離開現場，加上事後該拍攝影片被上傳YouTube並公布於眾，身心飽受困擾。烏鴉被逮後，對檢警大動作偵辦感到相當訝異，今晨完成警詢筆錄後，在律師陪同下赴地檢署接受複訊，檢察官諭令3萬元交保候傳。

大安警方獲報後，火速成立專案小組，幹員蒐證過程最累的就是得瀏覽網紅烏鴉頻道的相關影片。警方發現，本名陳柏融的烏鴉不但在今年8月1日對外自稱是竹聯幫仁堂成員，也曾涉入彰化拚鮮公司恐嚇取財案。

▲綽號烏鴉的陳柏融（圖左）因圍堵蘭小明（圖右）遭檢警拘提到案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方報請北檢指揮，7日下午在台中將烏鴉查獲到案，針對上情詢問烏鴉為何率眾圍堵「蘭小明」，烏鴉解釋，他們只是應蘭曾在影片中說要他出面，他才率工作人員到場進行拍攝，在場除了他只有2名拍攝、側拍人員，否認對方指稱：率5名有幫派背景的小弟到場限制對方人身自由的行為。

但警方對他說法存疑，加上烏鴉曾自稱是竹聯幫仁堂成員，且涉入彰化海產公司的恐嚇取財案件，有不良行為在先，加上烏鴉曾在製播影片中聲稱可以「花5百萬打掉一個人」等涉黑不當言行，警詢後將他依觸犯妨害自由、恐嚇維安等罪移送台北地檢署偵辦。

烏鴉對檢警大動作偵辦感到相當訝異，7日晚間他拒絕夜間偵訊後，警方今晨完成警詢筆錄，偵訊後烏鴉在律師陪同下赴地檢署接受檢察官複訊，檢察官諭令3萬元交保候傳。

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