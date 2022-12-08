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社會 社會焦點 保障人權

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫　家屬：一定被推的

▲▼ 犯保士林分會提供。（圖／犯保士林分會提供）

▲犯保士林分會安撫「台版柬埔寨」死者的家屬。（圖／犯保士林分會提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市警方11月於新北淡水、桃園青埔破獲「台版柬埔寨」求職詐騙集團，發現有61人慘遭囚禁，而61人中的38歲黃男、45歲黃女及57歲林男3人不幸被虐死棄屍。其中，38歲黃姓男子的家屬8日從新竹北上至士林地檢署開庭，認為黃男已當阿公，不可能丟下兩個孫子墜樓輕生，懷疑是被推下樓。

犯罪被害人保護協會士林分會8日在檢方協助下，得知3名被害人家屬將到地檢署開庭，因此安排法律座談會，提供3名死者的家屬訴訟程序的說明及法律諮詢，讓家屬充份了解及掌握被害人家屬權益。

▲▼犯罪集團。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲詐騙集團囚禁多人施虐，導致3人死亡。（圖／記者陳雕文翻攝）

其中，38歲黃姓男子的家屬表示，弟弟才38歲，現在又當了阿公，女兒剛懷孕6個月，絕對不可能會輕生；他認為，黃男有很多活下去的理由，不可能會選擇墜樓輕生，懷疑是被詐騙集團推下樓。

黃男家屬表示，黃男希望多賺點錢幫女兒撫養兩名孫女，因此10月6日出門找工作，沒想到8日後開始失聯，同時也質疑為何黃男在社區墜樓後發出聲響都沒人聽到，遺體還可以被移到地下室，再帶往南投日月潭山區棄屍，希望檢方能仔細調查，讓犯人付出代價。

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