揭密網紅烏鴉與蘭小明恩怨　竹聯仁堂網內互打！屢踩紅線警不忍了

▲網紅「烏鴉」陳柏融與蘭小明私人恩怨，揭開竹聯幫網內互打序幕。（圖／翻攝YOUTUBE，下同）

記者張君豪／台北報導

知名百萬網紅「烏鴉」陳柏融近來爭議頗多，除了涉入彰化拚鮮公司恐嚇取財案，當時他憑藉自己百萬網紅知名度獅子大開口，要求對方支付500萬元封口費「花錢消災保平安」；但另一個匿名Youtuber「以報制暴」則以爆料起底方式，蒐證烏鴉過去的不當言論。

陳柏融更曾在8月1日的網路影片對外自稱是竹聯幫仁堂成員，另據爆料揭露，烏鴉是竹聯幫仁堂育仁會的幹部；烏鴉10月間到大安區SOGO百貨附近圍堵同是竹聯幫蘭花堂的前輩李男，甚至大秀與時任信義警分局分局長范織坤的合照，頗有「警黑一家親」的味道，藉此展現人脈。

知情者透露，今年10月28日網紅「蘭小明」為自己餐廳在東區SOGO附近擺攤辦活動，烏鴉知情後與2名拍攝影片、側拍的團隊成員到場踢館，「蘭小明」深感對方挑釁、不願發生衝突打算離開，卻遭到烏鴉與工作人員阻擋並持續拍攝，事後烏鴉還把這段影片放上網路公審。

匿名Youtuber「以報制暴」更在4天前製播一支名為「烏鴉陳柏融接近館長的目的？背後大哥真實身份曝光！竟是竹聯幫仁堂幹部！」影片，起底陳柏融的真實身分，影片中赫見烏鴉與范織坤的合照，該匿名爆料者質疑「黑道都可以跟信義分局長合照、說要掃蕩黑幫」、「這是一個作賊喊捉賊的時代」。

由於「蘭小明」自稱有竹聯幫蘭花堂前輩身分，加上蘭花堂本屬仁堂分出去的堂口，以烏鴉自稱仁堂成員身分，或爆料者指稱烏鴉是仁堂育仁會幹部身分，在江湖輩分及年紀資歷上，烏鴉確實以下犯上，跨越江湖大忌。

另外時任信義分局長的范織坤更屬無辜，該張合照是范織坤與台北市多名分局長、市警局高階警官參加大型媒體餐敘，在進入餐廳時遭烏鴉主動邀約合照，范僅知烏鴉是個知名Youtuber，不知其涉黑背景。

但烏鴉憑藉自己網路高知名度，對幫會前輩不敬、大秀與高階警官合照，等同一次得罪黑白兩道，加上網路制播影片屢屢踩到警方掃黑、維護社會治安紅線，無怪乎分局長難忍黑幫成員僅拿一張活動照大做文章，導致警察聲譽受辱，因此鎖定烏鴉逮並捕移送法辦。

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