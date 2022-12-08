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網路買書遭詐15萬　柯P兒「沒空出庭調解」騙徒求饒碰壁

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市長柯文哲的兒子柯博堯去年上網買書，個資遭詐騙集團取得後，打電話騙他沒完成交易，要他配合操作ATM自動櫃員機完成退款程序，柯博堯上當分成7次共匯出15萬餘元，驚覺自己存款不增反減才知受騙，檢警獲報查出男子孫興耀等3嫌涉領走其中11萬餘元，其中2嫌到案棄保潛逃，孫男認罪願賠2萬餘元，但柯博堯表示沒空出庭調解、未達成和解，台北地院依加重詐欺取財罪判孫男1年2月徒刑、沒收犯罪所得1萬7000元，可上訴。

本案源於20多歲的柯博堯去年（2021年）12月間，在1個電商網路平台買書，個資卻外洩，被IG暱稱「色狼」的男子所組詐騙集團取得，詐團於同月13日下午4點多，冒充網站客服打電話聯繫柯博堯，清楚說出他購書細節，但謊稱交易失敗，需要操作ATM完成退款。

柯博堯不疑有他，當天下午4點到5點多，到北市信義路1家超商操作ATM，以轉帳、現金存入方式，分成7次共匯出15萬餘元，其中4筆扣除3次各15元手續費後，餘款11萬9955元匯入假客服提供的3個人頭帳戶，隨即被孫興耀與共犯林柏諺在苗栗後龍1家銀行ATM領走，上繳扮演集團「第2層收水」的男子陳鉅弦。

▲▼柯文哲出席三重二號配水池暨加壓站工程動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲台北市長柯文哲去年（2021年）在市政會議透露兒子上網買書遭詐，引發重視。（圖／記者許靖騏攝）

柯博堯驚覺自己存款不增反減，趕緊報案，柯文哲在市政會議主動透露兒子遭詐，引起重視，檢警迅速查獲孫男等6嫌，其中1嫌在台中老家不知何故自殺身亡，另2嫌是負責在網路以事求人廣告取得提款卡的少年，年紀最小的僅12歲，被移送少年法庭審理。

孫興耀3嫌到案被羈押，起訴後，林柏諺與陳鉅弦各交保3萬元，卻都棄保潛逃被通緝，孫男聲稱犯案前剛加入詐團，負責取簿、提款把風與上繳贓款，自稱僅收到1萬7000元酬勞，願賠償柯博堯2萬9985元，請求法官考量他年輕初犯，依情堪憫恕規定輕判並緩刑。

法官認定孫男加入以實施詐術為手段，具有持續性或牟利性的犯罪組織，本案涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》與《刑法》加重詐欺取財罪，犯行沒有值得同情之處，加上柯博堯表示沒空出庭調解，雙方未達成和解，考量孫男自白犯罪，從重依可判1年以上、7年以下徒刑的加重詐欺取財罪判刑1年2月、全額沒收犯罪所得，可上訴。

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