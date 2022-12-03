小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農3日到民權國小參與校慶運動會，而新科台北市長蔣萬安、競選對手王鴻薇也都是該校校友，王鴻薇同樣出席該場活動，稍早王鴻薇聯訪時批評吳怡農選舉才出現，吳怡農則澄清，除疫情期間每年都有參與，回應完後，一名記者連3次追問該題及黃承國相關議題時，吳怡農疑似小有情緒，扭頭請其他媒體提問，場面一度尷尬。

對於王鴻薇質疑選舉才出現，吳怡農表示，這是自己的母校民權國小，來跟學弟妹們鼓勵，除疫情期間外每一年都會在這裡，今天很開心回到母校，也是跟老朋友聚在一起。對於同一媒體數度追問此事及黃承國相關議題，吳怡農小有情緒，不回應並扭頭請其他媒體提問，回應完一輪後才答覆相關議題。

對於王鴻薇說本來就該開除趙介佑、不應當成政績，吳怡農回應，相信在北市黨部主委期間所作所為經得起檢驗，可以用放大鏡檢視，但不用有色眼鏡睜著眼睛說瞎話，選舉期間做這種操作非常可惜，仇恨的操作不會贏得民眾支持，期待對手拿出正面態度，來打這場選戰。

對於媒體追問黃承國相關議題，吳怡農強調，趙介佑是他開除的，趙的父親也是在其任內離開，自己帶領市黨部同仁完成盤點、讓所有不符黨員資格的人都離開黨部，「做了這一切還把我跟黑道連結，那我實在沒有辦法。」

媒體追問地方選舉民進黨落敗，吳怡農曾說提名機制要檢討，不過這次採徵召，被質疑是自打臉。吳怡農表示，非常時期每一個黨都會有徵召的時候，這次補選非常臨時，但例行性的做法還是希望回歸民主機制，也就是初選跟民調。

對於此次大選，吳怡農指出，還有很多需要檢討的地方，初選只是其中一部分，執政黨更有責任跟社會做好溝通，這部分有待加強。



