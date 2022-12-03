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吳怡農佛系戰法「綠營也憂心」　學者曝動機：壓制王鴻薇火力戰

▲▼壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

▲壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立委參選人吳怡農此次投入北市立委補選，以「不掛看板、不插旗子」為原則，部分綠營人士對該選戰模式感到憂心，對此，亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時分析，吳怡農本身知名度夠高，掛不掛看板影響有限，且不口出惡言的選戰策略逼國民黨跟著走，若王鴻薇因此不能發揮火力戰，整體選戰主軸的設定會對吳怡農有利。

吳怡農日前投入選戰時承諾，會延續上次選舉的原則，包括只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；而他未來的所有選舉，也都會遵守「不掛看板、不插旗子」，要打一場環保的選戰，為台灣選舉走出一條不同的道路。

不過，吳怡農的相關策略，引起部分綠營人士憂心，擔憂這樣的選戰方式無法達到宣傳效果，對選情影響並不樂觀。

至於吳怡農的選戰方式是否能得到選民青睞？王智盛肯定表示，「會」，因為吳怡農本身知名度夠高，掛不掛看板影響有限，且他曾是台北市黨部主委，相信他很早就預判到蔣萬安會辭立委。

王智盛指出，這樣的選戰策略會逼著國民黨跟著走，不掛看板、不口出惡言，把王鴻薇喜歡打的那一套負面選戰沒辦法有效發揮，對王自然壓力較大。

王智盛分析，吳怡農訴求在地民眾的心聲，對中間選民是有動能的、對吳怡農形象也有加分效果，如果王鴻薇因此不能發揮火力戰，整體選戰主軸的設定會對吳怡農有利。

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