秦慧珠怨「當24小時備援投手」　王鴻薇急致電：真的非常抱歉

▲王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇2日正式登記參戰台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，但同黨籍北市議員秦慧珠在臉書自爆，在王鴻薇發表「不參選聲明」後，國民黨多位高層曾力勸她出戰，當她忙了一天一夜後，王鴻薇急轉彎宣布參選，她直呼「做了24小時的備援投手，資料都經用不上了。」對此，王鴻薇今（3）日受訪時對秦表達歉意，「過程中造成其他同志困擾，我真的非常抱歉」。

秦慧珠在臉書自爆被黨內高層勸進參選過程，她表示，王鴻薇在29日晚間發表「不參選聲明」後，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹黨與祕書長黃健庭曾力勸她「幫黨一個忙」，解決無人出戰的困境。然而，當她忙了一天一夜後，卻突然看到王鴻薇參選消息，讓她直呼「做了24小時的備援投手，資料今天都已經用不上了。」

對於「急轉彎」的過程，王鴻薇今受訪時再次表達歉意，這所有的過程，她個人還是覺得，要向選民致歉，非常希望能得到選民的諒解、支持。「我仍然是沒有辦法去為自己強力辯護，但是我很誠實地，跟我的選民做說明，我也希望我的選民能夠諒解，還有支持我」。

對於秦慧珠自曝當了24小時的後援投手。王鴻薇回應，她並不知道這件事情的過程，是看到秦的臉書說明才知道，同時也有打電話向秦慧珠致意。她強調，「其實我想在這個過程裡面，如果有任何同志因此受到困擾的話，我也非常的抱歉」。