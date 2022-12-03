秦慧珠怨「白忙一場」　朱立倫：從頭到尾都認定王鴻薇是最佳人選

▲朱立倫於桃園感恩茶會媒體聯訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票，國民黨最後一刻確定徵召台北市議員王鴻薇參選，藍營也展現大團結氣勢表達支持，不過台北市議員秦慧珠昨發文，在臉書透露自己做了24小時的備援投手，只睡了2.5小時，似乎白忙一場。對此，國民黨主席朱立倫3日表示，從頭到尾包括台北市議員們，都是認定王鴻薇是最佳人選，「感謝秦慧珠」。

王鴻薇從害怕背負「落跑」罵名到「為大局而戰」，最終點頭參選北市立委補選，秦慧珠則在臉書透露，在王鴻薇天人交戰的過程中，自己曾接到市黨部主委黃呂錦茹的電話，拜託她為黨出戰，自己為此只睡了2個半小時，忙了一天一夜，做了24小時的備援投手。

朱立倫一早赴桃園進行感恩茶會，對於秦慧珠似乎有所不滿，朱立倫說，從頭到尾包括台北市議員們，都認定王鴻薇是最佳人選，包括秦慧珠、很多人都有出來勸過王鴻薇，還是「感謝她（秦慧珠）」。

至於桃園市長鄭文燦遭台大撤銷碩士學位，朱立倫表示很遺憾，畢竟自己也是桃園的一份子，怎麼桃園市長論文是抄襲的？「而且還被我母校（台大）認定，實在是很遺憾也很丟臉，鄭文燦要誠心道歉跟面對」，且蔡英文作為國家領導人，這段時間不管道德、是非，就是瞎挺抄襲，從前新竹市長林智堅到鄭文燦，「蔡英文是否需要出來向全民道歉？」因為這些事情都要講清楚，台灣還是要回到善良、有是非的社會。