朱立倫重話勸進王鴻薇　堅持「對的人」：全北市選民會認同

記者楊淑媛、蔡怡萍／桃園報導

蔣萬安當選台北市長後，中山、北松山選區將於2023年1月8日舉行立委補選，國民黨籍台北市議員王鴻薇在黨內外勸進及家庭壓力的夾擊下，掙扎15天後，終於在昨（2）日點頭應戰。但面對王鴻薇背負「落跑」議員之名，國民黨主席朱立倫3日一早受訪表示：「王鴻薇在議會16年表現出色，絕對能獲得選民的認同，高票當選立委。」

▲國民黨主席朱立倫出席桃園感恩餐會。（圖／記者楊淑媛翻攝）

朱立倫被問到這一席立委補選，最後是王鴻薇出戰，當初是怎麼請出來？他表示提名對的人是「一定會堅持的事情」，王鴻薇在台北市幾乎所有市民，還有她選區的選民，早就認定她是最好的立法委員，長期以來揭弊的能力、跟對抗民進黨的能力都獲得大家肯定，基層服務更是非常扎實，所以每一次做參考民調都是最高的，當然要拜託鴻薇來承擔。

朱立倫也特別謝謝王鴻薇，不計這過程一定會遭受很多攻擊批評，她都願意承擔，為中華民國承擔、為國民黨承擔，為台北市民承擔，也相信她會持續服務好所有台北市民，包括她的選區松山信義，王鴻薇一步一腳印，16年來在議會表現這麼好的議員，朱立倫肯定王能夠獲得選民認同，高票當選。

而在這一波三折的立委提名中，國民黨北市議員秦慧珠自嘲當了24小時備援投手，朱立倫也緩頰，從頭到尾包括所有台北市議員與支持者，都認定王鴻薇是最強的人選，過程當中，包括秦慧珠議員等人，很多人都勸過王鴻薇，力挺王鴻薇，也很謝謝秦慧珠的幫忙。