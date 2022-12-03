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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委補選藍綠互拼基本盤　黃暐瀚分析：王鴻薇有「兩好三壞」

▲▼王鴻薇出席台北市感恩茶會（圖／記者宋良義攝）

▲王鴻薇出席台北市感恩茶會（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員王鴻薇2日正式登記參戰台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選，資深媒體人黃暐瀚昨晚於直播中分析，王鴻薇出戰後的狀態為「兩好三壞」，包括「勢頭好、戰力好、落跑壞、食言壞、中山區不熟的壞」，總結以上五點，距離選舉只剩30幾天，需將所有助益放到最大、所有阻力降到最低，畢竟選舉比的是票數，票多的人就贏。

針對王鴻薇參選北市第三選區立委補選，黃暐瀚認為，王鴻薇出戰後的狀態為「兩好三壞」，包括「勢頭好、戰力好、落跑壞、食言壞、中山區不熟的壞」。他進一步說明，由於藍營北市剛在九合一選舉中勝選，重回8年空缺的執政，藍營選民士氣大振，台北市長當選人蔣萬安又是原區立委，在他全力幫忙之下，藍營明顯佔優勢，可謂「勢頭好」。

第二好為「戰力好」，他指出，王鴻薇擔任北市議員有16年，她不僅論述強、有戰力，先前也踢爆林智堅論文門爭議，並幫助前中華民國小姐張淑娟提告，在台北地院門口戰翻某位媒體人，讓藍營選民們愛到不行，是目前藍營的人氣王、「女戰神」。

而「三壞」中的第一壞「落跑壞」，黃暐瀚透露，如果王鴻薇這次不參選台北市議員，而是直接加入立委補選，當然就無懈可擊，可無奈黨中央毫無規劃，讓她左右為難，但落跑是事實，對松信選民也有虧欠，這是她的第一壞。

第二壞則為「食言壞」，黃暐瀚批評，九合一選舉已經結束，不管公開還是私下，新北市長侯友宜都被問過一百次「要不要選總統？」，但他從未表明自己「不選」，所以等明年出場的時候，侯友宜只需面對「落跑」而不用面對「食言」爭議。然而，王鴻薇周二晚間才公開宣佈「不會參選」，到了周五又改口願意接受徵召，對她來說絕對有傷。

第三壞是「中山區不熟的壞」，黃暐瀚說明，王鴻薇在過去16年的政治生涯中，選區都在「松山、信義」區，因此中山區對她來說相對陌生，需要靠台北市議會副議長葉林傳與蔣萬安等人的大力幫忙。另外，補選投票率一定低於大選，明年1月8日藍綠拼的是「基本盤」，需要有里長的綿密人脈和計票系統，「這部分王鴻薇較弱，要靠藍營中山區的選將。」

最後，黃暐瀚也強調，距離立委補選只剩30幾天，需將所有助益放到最大、所有阻力降到最低，畢竟選舉比的是票數，票多的人就贏。

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關鍵字：

王鴻薇黃暐瀚兩好三壞立委補選

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