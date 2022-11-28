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「歌仔戲說人生」粉墨登場　千歲團人生首演獲得滿堂彩

▲「歌仔戲說人生」粉墨登場，千歲團人生首演獲得滿堂彩。（圖／民眾提供）

▲「歌仔戲說人生」粉墨登場，千歲團人生首演獲得滿堂彩。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市社會局「大人讀冊吧！銀向學習計畫」推出「歌仔戲說人生」，經過3個月的說唱學習，日前舉辦成果發表會，參與演出的26位銀髮長輩相當興奮，特別邀請家人出席欣賞。承辦活動的台中市忠孝路長老教會透露，很樂意讓教會成為關懷長輩的場域。社會局長彭懷真也到場欣賞，誇獎長輩們演戲實力豐富，未來有爭取金馬獎的實力。

彭懷真表示，銀向學習計畫是台中市府長青學苑的進階版，以更豐富活潑的方式呈現本土文化的面貌，他特別喜歡這齣戲的內容，提到古代知府官場為民服務，對社會是很好的啟發，彭懷真也提到各地社區關懷據點的內容愈來愈豐富，他希望結合長青學苑、關懷據點、銀向學習，讓台中市推動活耀老化有更豐富的面貌，也透過戲劇幫助下一代更了解本土文化。

▲「歌仔戲說人生」粉墨登場，千歲團人生首演獲得滿堂彩。（圖／民眾提供）

忠孝路教會牧師莊頌偉表示，這齣歌仔戲由學員和老師們共同編劇，學員共26人，最高齡76歲，年記加總1648歲。

分享演出心得的退休吳姓國中老師還當場向社會局長表示，想重溫小時候在台下看戲種種疑問，而加入演出，但她說，戲曲素人及進入花甲之年的記憶力衰退，台詞、動作、走位，考驗大腦的反應，這場學習和演出讓她體悟，要更加努力去開拓自己的人生下半場。

參與演出的學員徐珮珊表示，大家演的就是周遭的真實，特別的是用歌仔戲演出，歌仔戲的唱腔、裝扮都很吸引人，她也從中認識很多朋友，還有演戲如同運動，也再次學習團體合作的重要性。

學員程月惠表示，老師的心臟真的強，用2個月的時間讓素人成為訓練有術的職人，很感謝老師的帶領我們和雕塑，最後能華麗登場。

夫妻檔學員陳建興則說，每次看到大家努力的背台詞、記動作就很感動，非常不容易，隔行如隔山，大家先倒空自己，才能裝滿戲劇精華，他大讚歌仔戲有3好，「好唱好聽好年輕」，值得再繼續。

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