淡水狠男當街狂打妻小4巴掌　阿北衝過來怒譙：你像畜牲一樣！

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市37歲孔姓男子，昨天8時許，在淡水區街頭大打妻兒，孔男只因妻子「牛奶泡太多」就因此暴怒施暴，對妻小連揮4巴掌，3名壯漢看不下去制止，好心路人將所有過程錄下並報警。另外，案發時除了有2名路人立刻擋在孔男與妻小中間外，另一名白衣阿北也衝過來伸張正義，怒嗆孔男：「真的，你像畜牲一樣！」

昨有網友在Dcard貼文「出事了！」並貼上一段影音，畫面中有名男子，不斷對揹著寶寶的女子咆哮，後來甚至舉起手，大力的往妻子頭部以及嬰兒頭部揮去，女子不斷用身體保護嬰兒，但男子遲遲不肯停下動作，直到一旁路人看不下去，大聲喝斥男子「不要打女人！」男子才停下動作。

而事發當時的另一角度影片也曝光，穿著白色衣服的阿北霸氣怒嗆孔男：「他媽的打人打成這樣，你會不會太離譜了？」另外也有看不下去的女子嗆：「O你OOO，操」，阿北也繼續嗆孔男：「真的，你像畜牲一樣」，而孔男被罵後完全不敢回嘴，只站在原地乖乖被罵。

▲淡水狠父在大街上對著妻子及襁褓中嬰兒施暴，阿北怒嗆狠父：「真的，你像畜牲一樣」。（圖／翻攝自Dcard）

淡水警方表示，該事件發生在昨天上午8時許於淡水區水源街二段街道上，37歲孔姓男子疑似因為孩子(未滿1歲)的養育問題與31歲的朱姓妻子發生口角，孔男情緒失控動手揮打朱妻頭部及身體，一旁民眾見狀上前阻止並報警。

據了解，孔男只因妻子「牛奶泡太多」就因此暴怒施暴，據側面了解，這是男子第一次對妻子家暴，而妻子目前尚未對丈夫提告。

新北社會局表示，有關淡水家庭暴力案件，家防中心已接獲通報，並將視婦女需求，由社工提下列協助，包括：人身安全計畫、心理諮商、法律諮詢、訟訴協助、經濟協助及陪同出庭。如先生願意學習非暴力因應模式，亦將轉請白絲帶學習中心社工提供協助。