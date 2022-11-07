力挺唐寶寶！新北店家發起「唐老大活動」　社會局也說話了

▲唐寶寶媽媽受訪，提到事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名唐寶寶近日到炸物店消費時忘記帶錢包，被老闆怒吼、打電話報警，引起社會軒然大波，延燒多日後，新北市多間店家發起「唐老大」活動，凡唐寶寶或罕見疾病人士購買都能夠享優惠！新北社會局長張錦麗也發聲指出，該名唐寶寶的母親今年榮獲模範母親殊榮，她擔憂母親和唐寶寶為此事件而退縮，盼社會能對身障者多點包容。

一名媽媽在臉書發文表示，罹患唐氏症的兒子4日到永和復興路買40元的炸物，結帳時發現忘記帶錢包隨即道歉，沒想到店家卻打電話報警，還怒嗆「我才不管他是什麼症」，嚇得兒子全身發抖、結巴到說不出話。該名唐寶寶事後也在臉書發文，表示之後再也不敢出門買東西，也不要參加任何表演活動，此事引發社會議論。

▲罵唐寶寶店家。（圖／翻攝當事人臉書）

許多店家相當憤慨，包含泰山「金Q甜心地瓜球」、新莊「壹三找餐」以及永和「鱸鄰居」等等店家都推出「唐老大活動」，凡只要唐寶寶上門購買，就能夠享有超過40元優惠；泰山金Q甜心地瓜球老闆張靜宜表示，她身為長照服務人員，很難過社會上發生這樣的事情，希望大家能多點同理心，雖然她作小本生意，希望也能拋磚引玉帶動正向風氣。

▲ 泰山金Q甜心地瓜球老闆張靜宜挺唐寶寶，發起只要身心障礙者購買，無論大、小份，皆贈一大份的活動。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊「壹三找餐」老闆王啟宏則說，只要唐寶寶能來購買就贈送超大份炸物，鼓勵唐寶寶出門練習與人溝通；永和「鱸鄰居」店家則表示，該間炸物店就在他店附近，店家惡評時有耳聞，他鼓勵身障者出門購餐，凡購買即送大份滷肉飯！

▲新莊「壹三找餐」老闆王啟宏力挺唐寶寶。（圖／記者戴上容翻攝）

此外，新莊的義大利餐廳「BABA＆MAMA」更是友善身障者的店家，不僅在在入口處設置無障礙坡道方便輪椅族，還經常舉辦身心障礙者創作畫展 ，讓客人邊喝咖啡邊欣賞藝術作品。

▲ 新莊的義大利餐廳「BABA＆MAMA」是友善身障者的店家 。（圖／記者戴上容翻攝）

社會局長張錦麗今日也發聲指出，這位唐寶寶媽媽當選新北市今年度模範母親，她從小由奶奶一手帶大，曾著作「飛翔的一條線」，敘述在逆境中成長的歷程。在小兒子出生後，被診斷為唐氏症，但她並未被挫折擊倒，依舊逆勢飛翔。她帶領孩子接受早療，讓他無論在認知、語言、應對都能學習，她擔心孩子經此事件後，又再度退縮回去。

張錦麗說，這位媽媽由於自身的經歷，也擴及關懷其她罹有唐氏症的家庭， 甚至利用自身美容專業技能，辦理相關職訓，以協助單親媽媽或其他婦女二度就業，可以說是非常具有愛心的母親，看到孩子因此事件而受挫，令人感到不捨。

張錦麗指出，新北市有17萬多名的身心障礙者，其中心智類的約占33％，唐氏症正是其中一項，家長或學校在帶領這些孩子，要比常人多付出數倍的心血，因此希望社會能多予理解和包容。