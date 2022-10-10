陳女遭性騷擾案社會局裁定不成立　李伯利：社會局有不足

▲台南市議員參選人李伯利表示，主辦單位或政府應提醒民眾防範類似性騷犯行，主辦單位與警方應加強會場巡視與安全管理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

正值台南安平浪人祭音樂會舉辦期間，陳姓女子2020年參加該活動時被王姓男子性騷擾，她提告後歷經王男控告涉誹謗不起訴及台南市社會局性騷擾委員會裁決性騷不成立的3次傷害，她向市議員參選人李伯利陳情，並提醒民眾參與類似大型活動要注意己身安全及相處分際，避免受害。

獨立音樂盛典的「浪人祭」驚傳性騷擾案，2020年7月，陳姓女子與友人參加「浪人祭音樂活動」，在聆聽樂團表演時，遭王姓英文教師藉酒強吻，陳女受到驚嚇喝止並推開王男，事後王男拒不道歉，經報警提告，一審依性騒擾罪判王男4月，經上訴遭台南高分院駁回王男定讞，不得再上訴。

陳女提告捍衛自己權益，卻歷經王男控告涉誹謗不起訴及台南市社會局性騷擾委員會裁決性騷不成立等前後3次傷害，10日她向市議員參選人李伯利陳情，並提醒民眾參與類似大型活動，要注意己身安全及相處分際，避免受害，萬一受害一定要蒐證確保自已嚾益。

李伯利認為，此事從預防上，因為音樂會加上喝酒會嗨，主辦單位或政府應提醒民眾防範類似性騷犯行，主辦單位與警方應加強會場巡視與安全管理；在事後治療上，政府應強化心理諮商師輔導、緩和受害人的情緒，這部分市府社工仍有不足之處。