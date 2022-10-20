痛失3至親！女大生打工養自己「1原因不算低收入戶」 怨：心好累

▲女大生雖無低收資格，但社會局仍協助媒合慈善單位提供助學金。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名女大生，從小父親身亡、母親失聯，靠爺奶撿回收拉拔長大，這2年阿公、阿嬤相繼離世，她靠自己打工、辦學貸繼續讀書，但卻因為名下有保險，導致3度申請低收入戶資格但都不符合。對此，高雄市社會局今天說明女大生不合資格的原因，也強調已媒合慈善單位提供助學金。

女大生的父親自她2歲時就因意外身亡，母親改嫁後，她從小由阿公、阿嬤扶養，兩老靠著洗車、當清潔工將她養大，並替她投保儲蓄險、投資型保單，希望替她的生活添一份保障。女大生考上五專後，由於要離家外宿，初期由家人協助生活費，並辦理助學貸款，但她也四處尋找工作機會，利用課餘時間打工賺錢，希望減輕阿公、阿嬤、大伯的負擔，每月最多能領到1萬5000元的薪水。

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好景不常，阿嬤在2年前病逝，阿公也在今年2月離世，3名至親都不在身旁，她頓時間失去生活依靠。她心想，若是申請低收入戶證明，可減免學雜費，每學期就可省1萬多元；沒想到，女大生3度申請都被打槍，承辦人員告訴她，她有儲蓄險，2025年可領回一筆超過法令規定，每人動產額度的7萬5000元，且她失聯的母親名下不動產、動產、收入都會被列入計算，所以申請不了，總總原因讓她氣憤難耐，直呼「心好累」。

對此，高雄市社會局表示，社會局社福中心說明「社會福利申請規定」並提供「教育部弱勢助學金申請」資訊，該同學也同意社工協助媒合慈善單位，協助媒合助學金。

社會局指出，依據「低收入戶補助」依社會救助法相關規定辦理，家戶之所得、動產及不動產，都須符合相關規定，該同學的生母如有未履行扶養義務致朱同學生活陷困，社會局將依社會救助法539條款評估，不列入生母為應計算人口。

社會局進一步說明，依據調查，該同學有投保儲蓄型或投資型等非保障型保險，需依保險現值列計動產，且保險可動用金額達一定數字，無法申請低收入戶。如經審核不符合低收入戶補助，本局亦會轉介其他民間資源協助。

事實上，高雄市公布低收入戶補助條件有4點，女大生則是因其中第3點不符合資格而卡關。

▲高雄市公布低收補助4條件。（圖／翻攝自高雄市社會局網站）