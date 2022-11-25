▲台中復康巴士六都唯一免費搭，名人獅子會發揮愛心捐2輛。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市目前約有276輛復康巴士，平均一年出動超過80萬趟次，服務將近5萬多位身心障礙者。每輛復康巴士平均使用年限為10年，日前台中市社會局獲得名人獅子會捐贈2台復康巴士，名人獅子會會長吳淑芳表示，得知市府今年汰舊換新多台復康巴士，獅友們僅花兩週的時間，就湊足了捐贈復康巴士的款項，展現行動力及溫暖的愛心。

今年剛好是正逢台中市300 C1區名人獅子會創會20年，吳淑芳指出，名人獅子會長年配合國際總會五大社福，協助兒童和老人視力篩檢、糖尿病篩檢，以及飢餓聯合服務，經北屯區議員賴順仁和社會局溝通後，得知市府今年汰舊換新多台復康巴士，急需補足復康巴士的量能，因此名人獅子會決定捐贈兩台復康巴士協助市政府。

社會局長彭懷真說，台中市目前約有13萬多名身心障礙者，276輛復康巴士平均一年出動超過80萬趟次，服務將近5萬多位身心障礙者。每輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地，由於復康巴士平均使用年限為10年，社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾乘車安全。台中市復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎更多社會大眾投入公益，共同為身障服務努力。