林耕仁批權謀算計　柯文哲：我怎比得上老柯？

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，國民黨籍的新竹市副議長余邦彥日前現身高虹安造勢晚會，引發討論；而國民黨提名的候選人林耕仁，則批民眾黨主席柯文哲權謀算計。對此，柯23日受訪時說，講「柯」要先講是柯文哲還是柯建銘，講清楚我們再回應，且若要比權謀算計，「我跟老柯怎麼比？」

▲柯文哲參拜湧蓮寺。（圖／ETtoday攝影中心攝）



針對林耕仁批評權謀算計，柯文哲23日赴新北市湧蓮寺參拜時受訪表示，「哇，他說誰？他說老柯還是我？」，媒體接著說林並沒有點名，但是在針對副議長倒戈事件。柯回應，「我跟你講，除非他講說誰，講『柯』要先講是柯文哲還是柯建銘，講清楚我們再回應」。

媒體追問，所以不認為新竹這局有權謀算計？柯文哲說，近期回去最後掃街什麼，又不是住在在地、在那裡指揮操盤，「老柯才是那種人，我們跑全省哪有時間在新竹弄」；柯還說，如果是用「權謀算計」的形容詞，「我跟老柯怎麼比？」

另外，關於昨晚跨海與無黨籍金門縣長候選人陳福海視訊，但遲不願稱「唯一支持」，柯文哲解釋，很希望把台北市的建設成果推廣到所有其他縣市去。因為不管酷課雲、E化政府、大數據中心，台北市都領先全國，任何人來討教市政，都樂觀其成。

至於是否會支持陳福海？柯文哲說，應該這樣講「認識很久」，但朋友是朋友，政治上什麼唯一支持，也沒有講到這樣，「你說認識當然認識，廢話當然認識，不然怎麼會跟他直播」。