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文宣全遭對手抽走！抗癌正妹候選人委屈哭了...為何抹煞別人努力

▲▼競選文宣全遭對手抽走！罹癌正妹候選人張雨柔哭了...為何抹煞別人努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲競選文宣全遭對手抽走！罹癌正妹候選人張雨柔哭了...為何抹煞別人努力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2年前曾罹患卵巢癌的時代力量高雄大寮林園區市議員參選人張雨柔，今（23）日在臉書粉絲專頁上控訴，今早跑行程時，驚見她才剛放入選民信箱的廣告文宣，事後全被對手候選人團隊抽走，一度委屈落淚，坦言心情很無助。她說，素人參選已經很辛苦，為什麼因為要勝選，抹煞別人努力，她並強調，會準備好手頭上的證據到高雄地檢署按鈴申告，希望她的勇敢可以遏止這些惡劣的選舉風氣。

張雨柔今早在粉絲專頁指出，早上跟志工分批跑行程時，有志工發放競選文宣給住家，後來有志工因為手機忘記拿，繞回去時才發現，有的文宣竟然被別的候選人團隊全部都抽走，抽完之後就放入那位候選人的文宣。

在敘述過程中，張雨柔一度哽咽落淚，坦言現在心情很無助，因為素人參選已經很辛苦，為什麼因為要勝選，所以選擇這麼惡劣手段，要抹煞別人努力。

張雨柔說，晚點會調整好心情，準備好手頭上的證據去按鈴申告，希望她的勇敢可以遏止這些惡劣的選舉風氣。目前她已經在拷貝住戶監視器影片，將去高雄地檢署提告，至於提吿內容，還正在跟律師討論中。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲高雄議員候選人張雨柔外型甜美亮麗，但2年前罹癌變光頭，「撿回一條命」後決心參政。（圖／張雨柔提供）

事實上，身高166公分、體重45公斤的張雨柔，外型搶眼亮麗，但曾在2020年時，被檢查出來竟罹患卵巢癌。回憶那段治療階段，她曾說，那是自己人生最低潮的時候，因為開刀切除了她的右側卵巢、輸卵管、淋巴與盲腸，還歷經7次化療，承受著全身性骨髓疼痛、疲倦。

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼張雨柔罹癌，歷經7次化療掉髮變光頭，陷入人生最低潮。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

而原本愛漂亮的她，在化療第一周時開始掉髮，後來真的受不了頭髮像鬼剃頭一般，就決定請家人直接幫她理成平頭，最後直到變成了光頭，所幸後續抗癌成功。她認為，「自己的命是撿回來的，現在康復了，但不知道未來會發生什麼事，所以才希望可以用自己的力量，介入政治去改善問題，多為社會盡一點心力。」

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

▲▼身為大寮林園在地人，張雨柔「撿回一條命」後決心參政，希望幫助地方。（圖／張雨柔提供）

▲▼高雄議員候選人張雨柔罹癌變光頭，「撿回一條命」決心參政。（圖／張雨柔提供）

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