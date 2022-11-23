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新黨候選人遭痛毆腦震盪　徐國勇要求警方全力維護選舉治安

▲▼議員候選人林婕麗在中山區大直橋拜票，謝姓嫌犯衝進人群毆打林婕麗。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲議員候選人林婕麗在中山區大直橋拜票，謝姓嫌犯衝進人群毆打林婕麗。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員候選人林婕麗在路口拜票時，突遭人暴力痛毆頭部流血送醫，警方已迅速以傷害現行犯逮捕涉案男子，刻正依法偵辦中。對此，內政部長徐國勇23日嚴正譴責民眾攻擊候選人的行為，強調絕不容許使用暴力妨害選舉，已責成警政署依法嚴肅偵辦。

內政部長徐國勇23日表示，嚴正譴責民眾攻擊候選人的行為，強調絕不容許使用暴力妨害選舉，已責成警政署依法嚴肅偵辦，並要求警方全力維護選舉治安。他也籲請全國民眾應平和理性、遵守法令，共同營造優質選舉環境，維護我國民主法治價值。

新黨23日表示，只剩3天就要投票了，選戰最後階段卻發生離譜的暴力事件，新黨台北市中山大同區議員候選人林婕麗，今天一早站在大直派出所前面的馬路路口，向上班民眾揮手拜票，竟突然被不明人士公然在派出所前行兇，把她打到腦震盪且大量流血住院。

新黨指出，林婕麗今天上午拜票時，才站了不到5分鐘，就突然有身分不明的人士衝過來攻擊她，猝不及防下，被對方打成重傷，右腦勺大量流血，緊急前往馬偕醫院急診。經過急診後，林婕麗傷處雖然已被縫合，但傷勢嚴重，不僅有腦震盪情形，右腦勺大量流血，且右肩胛骨骨折完全不能動，仍需持續住院治療。

新黨提及，至於行兇的歹徒，目前已被警方逮捕，正在進行筆錄，警方也會調閱現場監視器，確認當事人的身分。

▲▼林婕麗遭不明人士在派出所前行兇。（圖／新黨提供）

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