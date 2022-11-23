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不甩四叉貓爆料　柯文哲：若要回應每個人的話「乾脆自殺」

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲23日赴新北市掃街站台，針對網紅四叉貓近來頻爆高虹安與民眾黨的料，柯受訪先說，不用去回應每一個人的話，「一隻貓隨便叫要我回答，我何必呢？」，接著更表示，如果活在世界上要去回應每一個人的話，「那乾脆自殺算了，不要活了」。

▲▼柯文哲參拜保和宮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲柯文哲參拜湧蓮寺。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於是否有下令要黨團助理由黨中央派任？柯文哲說，這種東西是這樣，所謂抹黑造謠的技術就是，要三分真、七分假，他們這種手法，「這樣講又不好意思，我怎麼會怕什麼立委坐大？他們都是不分區的」。

媒體追問，「真的」部分是指？柯文哲說，民眾黨成立時人數很少，才5個委員要負責8個委員會，怎麼辦？一定要統一調度，不可以說一個立委顧一個委員會，助理就集中在那，那其他3個怎麼辦？8減5還有3個啊，黨團有個運作，這就這樣抹黑造謠，「算了，不要理這個人」。

另外，四叉貓還爆，民眾黨把將近30個人擠在黨團，每人分到的空間堪比柬埔寨詐騙案？柯文哲反酸，「要知道，有錢人很難知道這種窮人的痛苦」，台灣民眾黨一開始是沒有中央黨部也沒有地方黨部，當時選上就5席立委，我們是先有立委才有黨團、才有中央黨部，慢慢分出來。

柯文哲說，一開始就是這樣，事實真相就是這樣，「所以他們那些有豪華、寬敞的中央黨部，拜託，我們一開始連中央黨部都沒有」。

至於是否把改建儲藏室當會議室？柯文哲說，哪一間是會議室他都不曉得，「還是那句話，活在世界上如果要去回應每一個人的話，那乾脆自殺算了，不要活了」。

另外，關於高虹安辦公室被爆出有性平案，且女主管竟要求職位低的人離開？柯文哲語帶不悅表示，這種事情也是一樣，「你要講什麼你就拿出來講，每天影射、我有錄音，我的建議，那你乾脆送司法機構就好」。

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