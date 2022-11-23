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黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊　溪南、溪北大掃街

▲台南市長黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊，23日溪南、溪北大掃街，爭取為台南市民再服務4年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊，23日溪南、溪北大掃街，爭取為台南市民再服務4年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離選戰只剩下3天，台南市長黃偉哲23日再進行「挺台南繼續拚-車隊遊行」，今早從台南市柳營區果毅國小前出發，沿柳營大、小腳腿聚落、市道165線，轉六甲、官田、麻豆等地，下午在溪南，從山上區公所出發，再繞善化、新市、永康等區，他號召支持者全力催票，盼為台南市民再服務4年。

▲台南市長黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊，23日溪南、溪北大掃街，爭取為台南市民再服務4年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲的車隊，上午9時展開，因在果毅國小旁，車隊刻意較少，以避免影響交通與干擾學生上課。不過在學校旁，仍有近10名約6、70歲婆婆媽媽們，熱情向市長黃偉哲揮手，並高喊「黃偉哲凍蒜！」，他也敬禮，並揮手表達感謝，黃偉哲說，2四年前投入選戰時的體重是79公斤，雖增加至90公斤，但這一陣子投入選舉，已降為85公斤，最後關頭當然是全力衝刺，他懇請市民再支持他為鄉親服務。

▲台南市長黃偉哲「挺台南繼續拚」車隊，23日溪南、溪北大掃街，爭取為台南市民再服務4年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25日晚上則在競選總部有選戰之夜，黃偉哲說，他的競選總部會有音樂會，一群熱舞社的年輕人，會和他同台，他要用輕鬆的氣氛，號召大家站出來挺他和台南，他今天再一次呼籲年輕人，要返家投下神聖一票，並支持18歲公民權公投同意票，他也決定和民進黨提名的縣市長候選人，以視訊連線的方式，一起來催出每一張支持民進黨之選民的票。

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