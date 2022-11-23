揭八德炒地案遭鄭文燦提告　凌濤：我願當面對質「終結執政神話」

▲國民黨桃園市議員候選人凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

桃園市議員候選人凌濤今（23）日召開「鄭文燦是不是不敢告『八德農地案』？ 縱容炒地牟利根本就是事實！」記者會。他指出，桃園市長鄭文燦針對縱容郭哲敏詐團炒地牟利事件，一直無法說明清楚，只能不斷模糊焦點。本案關鍵的兩大疑點，第一，鄭文燦確實認識買地的地主，第二，鄭文燦在市府會議時，確實指示將捷運站往郭哲敏持有的土地移動，讓炒地集團能獲取暴利。

凌濤建議，鄭文燦如果能澄清以上兩點，應趕快召開記者會。鄭文燦就算提告，也應在法庭傳喚三大地主和賣方家族，自己願意當面對質，這個案子的料若都爆出來，桃園市民將會對鄭文燦非常失望，「民進黨桃園市長候選人鄭運鵬身為司法委員會委員，至今對鄭文燦涉入之炒地牟利案默不吭聲，難道鄭運鵬要接續鄭文燦縱容炒地？」

凌濤質疑，鄭文燦是否赴「88會館」喬地目變更？五天前他就公開質疑鄭文燦進出「88會館」牽涉郭哲敏炒地案，桃市府發言人昨天在桃檢卻只敢講賭盤、奧步，在受到民進黨高度壓力下，今天鄭文燦才只好提告，但還是輕描淡寫想模糊他確實認識八德農地地主的事實，僅以「政治攻防」一語帶過。

凌濤強調，郭哲敏、林秉文集團涉及地下匯兌跟詐騙洗錢，鄭文燦至今未說明清楚到底是應誰的邀、致誰的意才去「88會館」，況且在鄭文燦出入「88會館」不過幾個月，郭哲敏集團就在八德買農地，在確定徵收後目前一坪的成交行情落在20萬以上，目前總價37億，就淨賺31.5億，投資報酬率高達21倍！此外，不只買方，就連賣方疑似也都與鄭文燦有關係，他是不是姓「呂」？是不是又是鄭文燦的「好麻吉」？再加上鄭文燦在郭哲敏集團買地後，就主持開會調整站體位置，讓其賺取暴利，桃園還有哪幾個調整站體，讓炒地集團牟利的情形？凌濤並在記者會中公開2020年11月3日鄭文燦和林秉文開心的合照，是否林秉文也是鄭文燦的「好麻吉」？鄭文燦跟洗錢炒地集團的關係，真的很複雜。