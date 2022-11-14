陳時中：別把太太當作「牌」　可稱呼「夫人」或「孫女士」

▲陳時中、孫琬玲昨天晚間首度公開同台。（資料照／陳時中競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選戰進入最後衝刺階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安預告將打出「夫人牌」，太太石舫亘將挺6個月身孕現身，一起幫輔選，而民進黨台北市長候選人陳時中13日晚間首度與太太孫琬玲同台，孫在音樂會演奏大提琴，讓陳疑似濕了眼眶，引發關注。不過，陳時中14日上午聽到媒體詢問「夫人牌」一詞不贊同，直言要尊重太太，可以稱呼「夫人」或「孫女士」，不該稱作「牌」。

▲陳時中今天上午在談到夫人時，眼角又泛出淚光。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

陳時中競選總部昨天晚間舉辦「唱咱的歌，行咱的路」音樂會，身為大提琴家的孫琬玲擔任神秘嘉賓，首度現場演奏「台東調」、「信仰」兩首歌曲，隨後演奏「望春風」時更邀請全場大合唱，陳則當場獻上一束花並擁抱妻子，感性表白：「900多天加上選舉100多天以來，我從來沒有謝謝過妳，謝謝妳對我的包容，對我的支持，我才有這個力量繼續往前走，謝謝妳」。

對於蔣萬安陣營預告將打出「夫人牌」一事，陳時中今天上午出席「每日一挺」海外學者、女性學者挺阿中記者會後受訪說，對於女性不能說「夫人牌」，夫人就是夫人，或者說是「孫女士」，以前他去參加外交酒會的時候，孫琬玲對於「衛福部部長陳夫人」的稱呼曾詢問：難道我沒有姓氏嗎？基於男女平權，大家對女性要有基本的尊重，「我是陳時中，我太太她當然有她的一個要被尊重」，不能把太太稱作「牌」。

陳時中說，昨天晚上獻花給太太時「將近」要哭了，他很感動，仔細想想，在防疫900多天期間他居然沒有跟太太講過謝謝，雖然自己心理上常常謝謝太太支持自己，但從來沒有跟她講過，所以突然就覺得有一些感傷，「900多天其實也是蠻長的日子，居然心中一直有感謝的意思，但從來都沒有跟她講出口」，昨天晚上講出口時，就覺得有一點心酸。