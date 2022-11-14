林佳龍提鄭南榕自焚、噴盧修一辣椒水　「侯友宜好好做事已是笑話」

▲林佳龍出席新北市長公辦電視辯論式政見發表會。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／新北報導

新北市長政見會14日登場，民進黨新北市長候選人林佳龍在結論時持續砲打新北市長候選人侯友宜只會講「好好做事」，已經是年輕人調侃的笑話。他也翻出恩恩爸、鄭南榕自焚、盧修一被噴辣椒水、徐志強冤獄等事件，來談侯友宜的風格，「我相信政治貴在品格，作為一個有血有肉的市長，遠比談論行政法條更重要」。

林佳龍表示，新北市是新的台北市，是首都圈的領頭羊，那麼有這個角色來帶領一千萬人口，能夠真的成為一個國際化的都會；但是，大家給了侯友宜12年，現在看到的評比，確實是在走下坡，在退步中，「那換人換黨來做做看，新北市在過去民進黨也執政過十六年，有非常多的政績」。

林佳龍表示，這幾年看到的政績，其實侯友宜要感謝兩個人，一個是前市長朱立倫，一個是總統蔡英文，「你講的這些政策，幾乎都是當時朱立倫當市長的時候所建立的，可是你很少提到他。我是覺得一個人不需要爭功諉過，然後絕不認錯」。

林佳龍認為，第二個侯友宜應該感謝蔡英文，她主政這六年來，給新北很多的資源，所以剛講的很多政績其實都有前人種樹後人乘涼，我們吃果子，不要說拜樹頭，也不能砍樹頭。

「因此，新北已經走到一個關鍵的時刻，那城市的治理不能再空轉，需要翻轉。」林佳龍說，他從學生到學者從政，對台灣的民主，成為一生的志業，從野百合學運，到他從政之後，不斷的在推動改革跟創新，台灣是一個不正常的國家，穿的這件衣服不合身，我們當然希望去修改。

林佳龍認為，新北市缺少一個首都圈的國土規劃的都市計劃，因此基礎建設，很多跨域的就會綁在那裡。他說，侯友宜提到的交通路網建設有十三條捷運，已經興建的有九條，另外四條在規劃評估當中，這個路網如果能夠有一條新北的縱貫線捷運，不需要每一天進出這個台北市在那邊塞，這一條就是五泰輕軌。

「你在我交通部長任內提案，我跟你們的同仁講要升級，不要變成輕軌在走五股泰山，未來還要到新莊，為什麼不做成一個中運量的捷運呢？」林佳龍說，能夠讓新北市民有一個龍骨，有一個縱貫線的捷運，去串聯五條都要進出台北市的捷運，包括環狀線捷運、機場捷運、板南線捷運、中和新蘆線捷運，跟萬大樹林線捷運，甚至未來還可以接三鶯線到桃園去，八德跟大溪那裡，這樣新北才有的主體性，有一個都市的核心。

林佳龍認為，這樣子才有一個靈魂鞏固中心性，讓板橋串聯溪南溪北，透過交通水利還有產業，整合成一個更大的心臟，帶動新北四百萬人口的發展，也帶動整個首都圈一千萬人口，能夠從面向台北市到帶領台北市去面向世界接軌。

接著，林佳龍請市民思考一下，要選一個12年還要再一任，而一任可能做半年就會跟朱立倫跟韓國瑜一樣，落跑去選總統，造成城市空轉的人，還是要選一個承諾做四年，已經準備好了，馬上可以上手，從他當台中市長到交通部長，過去做的政策跟實績，所以這個城市怎麼樣鞏固中心性，四百萬人口不能只有新板特區，心臟如果不強，身體怎麼會勇。

在治理方面，林佳龍說，侯友宜做了12年，其實很多規劃之前就有，不管新泰溫子圳，溫子圳從蘇貞昌就規劃六區，有一半要保留給產業創新用，現在90%都是住宅區，炒地皮炒到新北市民真的是年輕人沒有未來，這是人口減少，脫北潮的原因；而五股垃圾山，現在新北的垃圾，營建廢棄物，一車從2、3000，增加到15000以上，大家都沒地方倒，甚至亂倒，「你講的蘆洲銀河灣，你附近有好好的規劃搭配嗎？交通附近的整個配套咧？很多東西都做半套。」

在恩恩爸事件上，林佳龍說，恩恩爸在臉書前後的留言，他說侯友宜很殘忍，他很悲憤，為什麼這件小事情，侯友宜不願意去縫合他的傷口，如果你的孩子確診了，81分鐘救護再來，平常是8分鐘，會不想要去找到真相嗎？如果他現在是新北市長，會馬上打一通電話給恩恩的家人傾聽，然後看怎麼能夠讓這件事情做好，不是這樣就推給下面的人。

林佳龍說，這件事情就代表一個人有沒有不忍人之心，才能有不忍人之政，這是侯友宜的風格，過去就是如此，翻開歷史，他對於鄭南榕，明明警政署有三個方案，侯友宜就是要強攻，然後自焚的後果收場。

林佳龍表示，現在歷史檔案出來了，轉型正義，鄭南榕的女兒鄭竹梅說當時有三個方案，大家也都知道那三個方案是什麼，包括能夠勸和，能夠出來，或是你們就先退，為什麼那天一定要衝進去執法；而盧修一，過去尊敬的民主政治前輩，被侯友宜噴辣椒水，還有很多海外黑名單回來的異議份子，怎麼樣受到打壓；甚至徐志強這樣的冤獄，侯友宜還曾經自豪說，是他處理的，關了16年，國家賠償要2000多萬。

林佳龍表示，看看現在，新北市民的聲音侯友宜有聽見嗎？聽得下去嗎？恩恩爸的哭泣，不是單一的，黃先生被警察打，但是我們在樹林分局警察也被打，新北市的警民比全國最低，警察過勞，作為警政署長，有當他們的後盾嗎？看到這麼樣多的工廠被拆遷你有配套嗎？讓他們有地可用嗎？這些都是事實的民怨。

最後，林佳龍表示，他相信這個城市，過去這17年來在國民黨的治理之下，就是那個模式，而侯友宜是國民黨提名的市長，他沒有辦法推卸這個責任，要再四年，但又沒辦法承諾做滿四年，「我承諾做滿四年，一任來拚四任，四年拚回過去17年該做沒做好的事情」。

林佳龍說，他相信政治貴在品格，作為一個有血有肉的市長，遠比談論行政法條更重要，我們人是熱血的，是溫度的，在政策上要做一個有夢、有理想、有高度的政治人物，在政治上，我們的人格、價值觀，怎麼引領這個社會，不是「好好做事」這四個字，這真的變成現在年輕調侃的一個笑話，「我相望新北大翻新，從換新市長來開始，讓新的新北市成為首都圈得領頭羊」。

▼侯友宜、林佳龍出席新北市長政見會。（圖／新北市選委會提供）

