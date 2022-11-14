未給自己政見會表現打分數　侯友宜：我的本分是努力把每件事做好

▲侯友宜出席新北市長選舉公辦政見發表會 。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長選舉公辦政見發表會稍早落幕，侯友宜會後受訪表示，他過程中全力把這幾年的重點，包括新北市「2030新願景」跟新北市民報告，希望選舉過程健康快樂，也在現有的資源中，大家團結合作，面對困境。至於自評幾分？侯友宜並未回答，而是說，努力把每一件事做好是他的本分，別人的看法他都給予尊重。

新北市長選舉公辦政見發表會14日上午在新莊棒球場舉行。對於自己政見會表現如何？侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，他是全力把這幾年的重點，包括新北市「2030新願景」跟新北市民報告；侯說，他知道新北市財源沒那麼好，就要用愛、關懷以及串起所有社會愛心力量來協助新北，照顧更多弱勢，「不遺忘任何人，是我在新北是當市長的責任」。

侯友宜指出，他希望選舉過程健康快樂，帶給城市未來，而這些希望在於現有的資源中，大家要團結合作，面對困境，只要大家有心就有力，就會讓新北市會更好，所以他期待2030新願景以做好，不僅軌道建設可以做好，整體開發再加上公園綠地、產業布局、技術環境、交通管道等能到位。

會給自己今天政見會打幾分？侯友宜指出，他努力把每一件事做好，這是他的本分，別人的看法他都給予尊重。

對於政見會聚焦市政，但對手林佳龍則針對市政進行攻擊，不太回答問題，是否覺得林對市政不太熟悉？侯友宜表示，每一個候選人選擇的方式他都給予尊重，不管他是否了解新北市，或用另一個方式闡述個人想法，他都尊重，都當作可敬對手。

侯友宜也說，不管之前過程如何，既然選擇了新北，「我們都要了解新北、愛上新北」，而且可以跟新北「黏牢牢」，這才是最好的方式，所以應該多多認識新北的大小事，好好面對未來，要讓新北變成優質環境，才是該做的事。

至於林佳龍在政見會上提到，侯友宜的子弟兵稱選上市長卻跑去選2024不算落跑一事，侯友宜說，他現在是選2022新北市的市長，拜託市民幫拉票、催票、投票，讓他好好做事，讓新北市會更好。