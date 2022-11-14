惹怒婦產科？柯文哲再諷：我確實失言　因薛瑞元「沒當醫生很久了」

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院，遭衛福部長薛瑞元質疑佔用醫療資源，台北市長柯文哲為此酸薛瑞元是「婦產科」，自己是「急重症外科」，才以醫生經驗判斷高虹安有就醫需求。面對言論恐惹怒所有婦產科醫生，柯文哲14日語帶諷刺地說，自己確實失言，因為薛瑞元沒當醫生很久了。

▲市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

關於昨稱薛瑞元「婦產科」出身，被台大婦產科醫師施景中批評「一句話惹怒婦產科」？柯文哲14日上午出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討記者會」時再酸，「講婦產科問題，我也覺得是失言，因為薛瑞元不是婦產科問題，而是根本沒當醫生很久了。」

身兼民眾黨主席的柯文哲13日到台南市替市議員候選人輔選，針對薛瑞元質疑高虹安有濫用醫療資源嫌疑，柯文哲當時直言，「其實高虹安當時去住院是我決定的，我看她當時的狀況，醫療上有很多考量，但在這種公開場合去講人家的病歷⋯」

柯文哲提及，自己是真的有看過病人，而薛瑞元是透過電視看病人，而且「他（薛瑞元）是婦產科，我是急重症外科，所以大家應該相信我當時的判斷。」如果住很多天是不對的，但住一天出院是OK的，在極度耗弱情況下給她Reset（重置、重設）。

不過，會後民眾黨補充道，柯文哲所稱「高虹安住院是我決定」，原意柯文哲與高虹安見面後，以醫師經驗判高虹安有就醫需求，而高虹安在就診後，醫生也照專業判斷安排住院，高虹安遵照醫囑辦理住院，薛瑞元只憑媒體報導印象刻意扭曲，罔顧事實與人性。

隨後，薛瑞元反嗆，自己每天回應一些「紅衛兵」的話語，「搞得我身心俱疲」，改天要去請教柯文哲、所謂急重症醫師，讓柯來決定他是否應該要住院打點滴。而同為婦產科醫師的台大名醫施景中也於13日晚間稱，「柯文哲示範了如何一句話惹惱所有婦產科醫師」，像這樣「你們都不懂只有我才懂」的大老心態，真的該改一改，才是病人之福。