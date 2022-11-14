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自稱「對醫術有自信」　柯文哲酸薛瑞元：可以勉強幫你看病啦！

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前因「身心俱疲」住院，衛福部長薛瑞元質疑佔用醫療資源，台北市長柯文哲稱是以醫師經驗判斷高虹安有就醫需求。面對薛瑞元稱回應「虹衛兵」身心俱疲，要請教柯文哲自己是否需要住院？柯文哲14日回擊，如果薛瑞元願意給他看，當然是可以，「以朋友立場看一看是可以啦！」

▲▼市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲14日上午出席「尼莎颱風挾強降雨致災損精進檢討記者會」，並接受媒體訪問。針對昨稱高虹安住院是自己決定，但因柯已不是執業醫師，是否有法律上問題？柯文哲說明，照醫療常規要處理病人時，要先知道過去病史、現在病程，並做身體檢查、實驗室檢查等，才能給予初步診斷與治療，視治療結果再重新回來調整。

柯文哲表示，自己了解高虹安要住院前的2、3天狀況，包括當天早上就要高虹安不要去立院質詢，因為她已經一個晚上沒睡好覺、只睡1小時，「何必去？回家就好啦！」但高虹安是一個「好學生」，缺點是凡事講求完美，最終仍去立院質詢，「但我對於她前幾天的狀況，我是非常清楚。」

▲▼市長柯文哲、副市長彭振聲出席尼莎颱風挾強降雨致災損 精進檢討記者會。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，自己在高虹安質詢結束後有見過對方，作為一個醫生，有實際做過檢查，且也對對方症狀非常清楚，判斷沒睡覺又有點脫水、沒吃東西，「作為醫生，我對我的醫術是有把握的，我還是不管你怎麼講，我認為我在醫學上，至少曾經是專家。」所以以醫生角度看高虹安，思考如何讓對方最快速度恢復、重回正軌。

柯文哲批評，薛瑞元以抹黑角度看待高虹安，是站在「攻擊角色」，態度不一樣；而他知道高虹安病史、檢查過病人，且「我對我醫術是有自信的。」是以醫生角度來看，並非用政治人物角度看待。

至於薛瑞元稱自己也身心俱疲，柯文哲酸說，「如果薛瑞元願意來給我看，我當然是給他看。」反正以前連前總統陳水扁、國民黨副主席連勝文都看過，「今天要給我看病，也是可以啦！雖然我現在沒有開診，但可以勉強幫你以朋友立場看一看。」但是如果沒實際看過薛瑞元，「我也不會開診斷給你，這是我們當醫生的基本訓練。」

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