徐巧芯剛爆料親綠粉專翻車　民進黨喊防堵「網軍帳號」

▲民進黨打擊10大奧步 記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者呂晏慈／台北報導

適逢國民黨台北市議員徐巧芯10日公布一段Line社群對話，自稱來源是綠營側翼集散地，民進黨同日上午舉行「民進黨反奧步」 記者會，公布今年九合一大選中包含「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」等10大奧步，黨發言人謝佩芬指控，某位縣市長候選人，花錢買網軍，幫自己臉書和YouTube帳號灌水、灌流量，甚至還利用假帳號，對其他候選人發動攻擊。

匿名粉專「無良公關公司」9日晚間貼出暗示國民黨計畫偷拍、抹黑民進黨台北市長候選人陳時中的計畫書，上方還有號稱國民黨候選人蔣萬安、同黨籍市議員徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人的簽名，讓徐巧芯、立委洪孟楷及李德維等人直接提告，而徐巧芯也公布一段Line社群對話，自稱披露「綠營側翼集散地」內容。

民進黨今天上午舉行記者會，公布九合一選舉10大奧步，呼籲民眾若接收到賄選等相關訊息，可自行蒐證、檢舉，除了捍衛民主選風外，更可獲得國家頒發最高達1000萬元的獎金，一起「拒絕選舉奧步，家鄉由我守護」。

律師黃帝穎表示，在《選罷法》對於賄選的規定中，包含送禮、請客並邀請參加政治活動等行為，皆屬於賄選，得處3年以上，10年以下有期徒刑，呼籲民眾若發現有疑似賄選行為，可利用手機錄音、錄影，依候選人層級不同，「若檢舉成功，檢舉人最高可獲得1000萬元獎金！」

黃帝穎表示，若民眾遇上「賄選奧步」，可以進一步蒐證，除了捍衛民主選風外，更可以獲得國家頒發的獎金，此外，「黑道威嚇奧步」中提及的公開徵求南投縣長候選人蔡培慧座車車號，或是支持蔡培慧的里長被請去「喝茶」，涉嫌違反《刑法》中的恐嚇危安，以及《個資法》。第三則是「棄保奧步」中提及的散播不實民調、訊息，違反《選罷法》中的意圖使人不當選、散播謠言或不實訊息，也有刑罰規範。此外，需要特別提醒民眾，若在選前10天內以任何方式刻意散佈或引述民調，無論是媒體報導、個人臉書公開發言或是網路相關轉載等，都違反《選罷法》。

黃帝穎最後指出，投票當日，目前《選罷法》中只有對於候選人進行限制，對於此次18歲公民權修憲複決案，並無禁止宣傳的法律限制，因此即使到了投票當天仍可進行修憲公投宣傳，並無裁罰問題。不過仍要注意投票所四周30公尺仍有相關限制，提醒民眾留意。