11立委帶職參選一次看　時力籲請辭：參選仍領國庫經費極不合理

▲陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，時代力量表示，他們多次表達反對帶職參選的立場，更在9月召開記者會時指出今年九合一選舉朝野各黨共有12名立委帶職參選，呼籲其餘11位帶職參選的立委應主動請辭，負起最基本的政治倫理與政治責任。

時代力量10日表示，截至今日距離投票日僅剩16天，迄今僅有蔣萬安請辭，呼籲其餘11位帶職參選的立委應盡速辭職，落實責任政治。時代力量強調，立委帶職參選必定會因選務而影響法案品質，除此之外，參選同時卻仍領取立院薪資與國庫經費，這是極不合理的現象。

時代力量說，他們曾於立法院第9屆與第10屆會期中提出修法草案，條文內容為「公職人員於登記為其他公職人員選舉之候選人而其原任期在新任公職人員之任期開始時尚未屆滿者，應於登記為候選人前主動辭職。未依前項之規定主動辭職者，自登記為其他公職人員選舉之候選人起，視為辭職。」

時代力量再次呼籲，現有帶職參選的立委應盡快辭職，同時，也請朝野各黨支持修法杜絕帶職參選，一同杜絕政治歪風，讓台灣政治環境更清明。

根據統計，目前帶職參選的11位立委有：國民黨許淑華、林為洲、民進黨劉建國、黃秀芳、蔡適應、蔡其昌、鄭運鵬、周春米、劉櫂豪、民眾黨高虹安、賴香伶。

對於民進黨7位立委是否跟進請辭，林錫耀直言，民進黨內部很早就達成共識，請辭立委固然是一種選舉的策略，不過，民進黨認為與其採取這樣的手段，不如好好的打正規戰，用個人優質的條件和好的訴求，去爭取民眾的認同和支持，如同蔡其昌今天受訪所言，這是選舉的策略，每個人有每個人的節奏。媒體追問這7人應該都不會辭職？林說，「當然」。