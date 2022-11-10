▲高虹安住院打點滴。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝自Facebook／高虹安）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安昨日住院吊點滴，下午突向醫院請假，到新竹縣政府拜會縣長楊文科，不僅牽動敏感「藍白合」議題，手上未拔的軟針也引發外界熱議。民進黨立委何志偉10日批評，高虹安把自己的身體健康當作文宣品，刻意捲起袖子讓大家看到針筒軟針，這是要同情票、苦肉計嗎？連醫生都說不可以這樣，是超級糟糕的不良示範，「根本是八點檔的恐怖女主角，連軟針都拿出來用。」

針對高虹安近兩天身體狀況，何志偉表示，他真的很不喜歡這樣子講，但是高虹安將自己的身體健康拿來當作文宣品，刻意捲起袖子讓大家看到針筒的那根軟針，這是要同情票、苦肉計嗎？連醫生都說不可以這樣子，是超級糟糕的不良示範，痛批高「根本是8點檔的恐怖女主角，連軟針都拿出來用，真的很恐怖。」

何志偉認為，台灣雖然是海島，但是選舉烏賊戰打成這樣也是前所未見地驚人，既恐怖又好笑，現在進入回力鏢的年代，每個人說什麼或做什麼，大概三五天內就有答案，「什麼是事實？什麼是造謠？很快就知道。」

至於國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光一系列照片與影片，指控民進黨台北市長候選人陳時中對已婚的北市聯醫松德院區副院長李雅玲伸出「鹹豬手」，何志偉表示，「鄉親可以想像一下，自己支持的市長候選人行程，包括在哪裡吃飯、在哪裡上廁所，都會被競爭對手追蹤。雖然被跟監、偷拍的事情還沒確定，但在選舉時尊重對手也是對自己的自重。」