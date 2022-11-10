要陳時中對「無良公關」提告　徐巧芯：否則是「某種程度心虛」

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部被台北市議員徐巧芯指控，與臉書粉專「無良公關公司」互有往來，徐巧芯10日更放上對話截圖，只見「無良公關公司」在群組稱，「競辦的人跟他討論後的決定」。徐巧芯10日下午再補充道，陳時中應立刻對「無良公關」提告，否則就是某種程度的心虛。

▲徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

針對「無良公關公司」在群組稱是陳時中競辦要求先關粉專，但陳時中稱與他無關一事，徐巧芯10日下午接受媒體訪問時回應，這個社團已經存在很長一段時間，裡面管理員包括醫師史書華，還有滿多民進黨側翼粉專版主，「『無良公關』在社團裡面已非常久，有時候會聊天、討論要出征誰。」

徐巧芯指出，社團中可以看到史書華，雖然史說不認識「無良公關」，但「不認識的意義，應該是實質上見面那種不認識 ，然而可看到社團中TAG了『無良公關』，還跟他說不要怕、不用擔心、不用關粉絲頁，意思是不要被徐巧芯嚇到了，這時『無良公關』LINE帳號才說，是陳時中競辦要求關閉。」

徐巧芯說，「無良公關」一發出該言論後，就自動收回訊息，史書華也立刻收回訊息，但剛好全部被掌握到，「陳時中應該要好好回答這問題，陳時中競選辦公室如果說沒有跟『無良公關』聯絡，就應該去告『無良公關』意圖使人不當選、加重誹謗，這才是正確做法。」

徐巧芯提及，自己被抹黑、做黑函，第一件事情就是到警察局報警提告，這樣才能以正視聽，遏止謠言跟抹黑、黑函在外流竄，「為什麼陳時中競辦到現在不表明要提告『無良公關』呢？」

此外，針對陳時中競辦質疑國民黨她自導自演可能性高，徐巧芯批評，「他們是腦子燒壞了嗎？」如果今天自導自演，直接跑去提告的結果，「難道我要報警抓我自己嗎？最後結果是被法院認證自導自演？」

徐巧芯呼籲陳時中競辦，不管覺得「無良公關」說什麼，只要覺得對選情不利、假的，就應該要立刻提告，畢竟「無良公關」在臉書分享過民進黨黨證，跟立委林靜儀一起開直播，可見與民進黨關係緊密，不是一句「可能是國民黨自導自演」就可以帶過，「這是經過我們長時間觀察跟了解，釐清他們之間的關係其實相當交錯複雜。」

最後，徐巧芯重申，陳時中應該要立刻對「無良公關」提告，否則某種程度就是心虛，坐實了「無良公關」在群組裡面所說「是阿中競辦叫我關閉臉書」等言論才是事實。