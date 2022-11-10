蔣萬安辭立委阮昭雄搶接棒　同派系的他喊：我在立法院等你！

▲台北市議員阮昭雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，使台北市第3選區立委補選提前開打，民進黨台北市議員阮昭雄10日宣布，決定接下立委補選戰場以及勝選的準備。同屬派系湧言會的立委趙天麟說，阮昭雄是遼寧街長大的孩子，宣布投入補選要一起為民進黨台北市長候選人陳時中最後衝刺加油，「阮昭雄加油，我在立法院等你！」

趙天麟今天表示，阮昭雄是遼寧街長大的孩子，他與自己在大學的歲月，常常在夜市口暢談對國家與城市的理想，常常一聊就是好幾個小時，25年前自己在高雄落地生根，成為了道道地地的高雄人，也在民進黨風雨飄搖的時刻，放棄議員連任，挑戰當時的爆料天王邱毅，成為高雄人所栽培、3任的立法委員；阮昭雄則是挑戰民進黨在台北市政治板塊的沙漠大安文山區，當選3屆議員，並2度為黨承擔，徵召參選艱困選區立委，讓民進黨得票率節節升高。

趙天麟指出，在蔣萬安為了挽救市長選舉頹勢，大選前棄守立委職務時，破釜沈舟的阮昭雄宣布參與接下來中山松山區的補選，要一舉為陳時中最後衝刺加油，也為台北市填補一位真正心繫台灣、有遠見與能力的國會議員，「陳時中市長凍蒜！阮昭雄加油，我在立法院等你！」

此外，曾在2020年參選台北市第3選區立委選舉的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今天上午受訪說，「我的工作目標不變：在選前最後兩週全力輔選，讓18歲公民權修憲案過關，讓在我主委任內提名的議員成功進到市議會，讓陳時中為台北市民服務。立委補選的事，選舉後再說。」

根據《公職人員選舉罷免法》規定，區域選出的立法委員，應自辭職之日起3個月內完成補選投票，但其所遺任期不足1年時，不予補選。由於蔣萬安的立委任期仍超過1年，因此需要進行補選。