競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑　「比民進黨還民進黨」

記者林名揚、劉人豪／金門報導

國民黨提名金門縣長候選人楊鎮浯競選總部，今（30）日上午9時30分，在國民黨黨部前廣場成立，競選團隊由李再杭擔任榮譽主任委員、陳玉珍擔任主任委員、黨部主委吳興邦擔任總幹事。包括國民黨立委陳雪生、游毓蘭、李德維、費鴻泰、洪孟楷等人也專程陪同前總統馬英九、國民黨副主席夏立言跨海抵金站台相挺。

▲楊鎮浯競選總部成立，1500多民眾組人海相挺 。（圖／記者林名揚翻攝）

今年8月才代表國民黨前往大陸訪問爭取「小三通」的夏立言表示，過去到現在，金門從不畏戰，但配合情勢備戰，並希望避戰，金門目前能有這樣好的建設與發展，都是楊鎮浯努力勤政的結果，未來要在楊縣長的繼續帶領下，儘速恢復小三通，繼續作為兩岸和平推動的關鍵角色，他也相信，金門一定會越來越好。

馬英九除了肯定楊鎮浯任內推動軟硬體建設，顧老護幼重視青年、有序發展永續金門的多項政績外，他也指出，國民黨一定要團結、再團結，以實際的具體行動代替掌聲與鼓勵，讓鎮浯更有動力、帶領鄉親攜手向前。

包含陳玉珍在內的7位立委則分別就主要對手曾有司法案件、一位秘書洗錢4億判刑確定、一位秘書偷渡1600公斤酒麯至大陸等議題淪番上台為楊鎮浯助講，獲得現場不少支持群眾的認同，同時肯定楊鎮浯的清廉與操守，不希望金門再走回頭路。

▲楊鎮浯競選總部成立，展現出連任如虹氣勢 。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯強調，政治人物最重要的，是「清廉」與「操守」。過去4年，他「真誠做人、實在做事」，就像金門牛一樣、埋頭苦幹。有些事因為自身敦厚個性使然、有些事不重包裝與宣傳，所以很多事情鄉親並不知情。

楊鎮浯強調，縣府財政目前都正常，縣庫存款還有85億，之後中央補助縣府墊付款和金酒應繳款會陸續入庫，11月將會超過90億。他也說明這四年公共建設投入180億元，其中有131億元是中央補助款，顧老護幼，營造青年好的就業環境及提供創業補助。而金酒國內市場開發有限，未來開發重點將放在大陸，這四年，金酒廈門分公司的業績，做出40億元的成績，比前任多出255%，這些成績，都是他縣府團隊努力打拼的成果。

楊鎮浯指出，此次的主要對手「比民進黨還民進黨」，引進1450手法，深入各金門各社群網站、社區Line群組，造謠抺黑、惡意攻訐，無所不用其極。11月26日讓我們用手中選票支持對的人，走對的路，證明金門人的智慧。

▲楊鎮浯指出，此次的主要對手「比民進黨還民進黨」 。（圖／記者林名揚翻攝）