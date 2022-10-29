大陸經商遭質疑傾中「還直通習近平」　鄭運鵬駁斥：荒謬可笑

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（29）日指出，藍營指他在大陸經商不但傾中且可直通習近平，覺得荒謬可笑。如果能直通習近平，國民黨與張善政還要訴求什麼？（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對藍營與張善政陣營指稱鄭運鵬在大陸經商背景不但傾中，且能與國家主席習近平直通傳聞，鄭運鵬今（29）日受訪時表示：「國民黨用十餘年前在大陸經商背景說我傾中，本身是件很荒謬可笑之事，還說我可以直通習近平，想請教一下，若我能可與習近平直通，國民黨和張善政他們還要訴求什麼？」

鄭運鵬今天上午前往龜山區大華市民活動中心，參加黨籍市議員候選人陳雅倫坪頂後援會成立大會。針對藍營與張善政抹紅一事，鄭運鵬指出，藍營批評我傾中，覺得既荒謬又可笑，他看到國民黨在傳的圖，是看圖說故事，沒圖還要做圖來說故事，種種作為都是凸顯藍營兩岸立場的矛盾，真的滿可笑的。

鄭運鵬認為，國民黨用十多年前在大陸經商背景抹紅，本身就是件很荒謬可笑之事，即使他們抹紅我也不會排除掉張善政與國民黨他們傾中，要產業出走到中國去投資的事實。甚至還說我可以直通習近平，那國民黨和張善政他們還要訴求什麼？抹紅鄭運鵬、抹紅民進黨本身就是凸顯他們自己荒謬的兩岸立場的矛盾。倒是張善政先生遇到事情都躲在別人後面，像是他農委會5736萬研究案，他都把母公司宏碁公司推到第一線，躲在後面不願意說明，這個才是一個奇怪和不負責任的做法。

鄭運鵬質疑，張善政與反獨促統傾中小黨的關係也不說明清楚，反而放任他們網軍與參選人不斷抹紅我，不曉得說他們這樣的作法到底對國民黨選舉有什麼意義，對他來和市民說明傾中之傾向，包括與中資公司關係，包括他自己5736萬研究案實質說明與計畫主持人責任到底有什麼關係，我希望說張善政先生不要躲在後面，好好說明清楚。

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