　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

▲ 雲林北港鎮長候選人親屬、服務處人員以高山茶葉為對價，向選區里長交付賄賂尋求支持並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲ 雲林傳出北港鎮長候選人賄選案，檢警調昨日大動作搜索相關處所，查扣茶葉10箱及零星茶葉罐，並約談30多人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林傳出北港鎮長蕭姓候選人的親屬及服務處人員，自8月至10月間以每箱高價8000元之高山茶葉為對價，向其選區之里長交付賄賂尋求支持，並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，雲林地檢署指揮14單位檢警調百餘人員執行搜索並約談相關人33名；蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳，其餘人等則請回。

雲林地檢署施家榮檢察官指揮電信偵查大隊第二隊、北港、虎尾、斗六警分局、雲林刑警大隊、台中市刑警大隊、台中市第一、第三分警局、保二總隊刑警大隊、南投仁愛警分局、雲林縣調查站、台中市調處、移民署中區科偵隊、澎湖刑警大隊等百餘名警調人員，於昨（28）日持搜索票針對多處相關地點進行搜索。

▲ 雲林北港鎮長候選人親屬、服務處人員以高山茶葉為對價，向選區里長交付賄賂尋求支持並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲ 雲林北港鎮長候選人親屬、服務處人員以高山茶葉為對價，向選區里長交付賄賂尋求支持並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署指出，警調人員於北港鎮長蕭姓候選人競選總部之成員蕭男(40歲)、林男(63歲)、羅男(69歲)、蔡男(34歲)等4人及北港鎮轄內28名里長住處執行搜索，並約談相關人等到案，扣得茶葉10箱及零星茶葉罐。

雲林地檢署說明，經查，蕭姓候選人之親屬蕭男、服務處主任林男、前司機羅男及服務處志工蔡男等人，於今年8月至10月間以每箱40罐、每箱約價值8000元之高山茶葉為對價，向該選區之村里長交付賄賂，尋求渠等支持，並投票給蕭姓候選人，因而涉犯投票行賄罪嫌，訊問後，認其涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押並禁止接見通信，臺灣雲林地方法院於今日召開羈押庭裁定羈押禁見。至於蕭姓候選人則經檢察官諭知30萬元交保，其餘村里長則均請回。

雲林地檢署呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。

▲ 雲林北港鎮長候選人親屬、服務處人員以高山茶葉為對價，向選區里長交付賄賂尋求支持並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝））

▲ 雲林北港鎮長候選人親屬、服務處人員以高山茶葉為對價，向選區里長交付賄賂尋求支持並投票給蕭姓候選人涉犯投票行賄罪嫌，蕭姓候選人獲裁30萬元具保候傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

►全台22縣市、4大戰區戰況一次看　綠營拚7+2、藍營樂觀上看17縣市

►雲林東勢鄉再傳每票千元現金賄選　1樁腳遭羈押禁見

►西螺果菜市場爆垃圾危機！逾百噸疊一層樓高　惡臭瀰散500公尺

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／吳素玲崩潰貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了
范瑋琪消失2年多「現身哭了」！　認做錯事：我就淡出吧
酒客關鐵門硬上小吃店闆娘！　她索賠274萬
艾瑞絲爆走紅毯「沒穿內褲」！　自豪私密部超漂亮
直擊／同志大遊行上看12萬人！　「國民女婿」羅一鈞將現身
千千「單穿蕾絲內衣」走紅毯！　粉絲狂尖叫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

心疼故宮國寶毀損　朱立倫批「世界級笑話」：民進黨政府一定要負責

陳超明「選邊站」原因曝　轉向力挺鍾東錦：他才是最佳縣長人選

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部「格式不同」：檢調調查中

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑　「比民進黨還民進黨」

苗栗選情震撼彈！陳超明比1號力挺鍾東錦　鍾陣營：棄保開始發酵

新北26團體成立「教育後援會」　侯友宜：拉票、催票、投票！

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：一心奉獻做不倦

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

心疼故宮國寶毀損　朱立倫批「世界級笑話」：民進黨政府一定要負責

陳超明「選邊站」原因曝　轉向力挺鍾東錦：他才是最佳縣長人選

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部「格式不同」：檢調調查中

競選總部成立！楊鎮浯批對手造謠抹黑　「比民進黨還民進黨」

苗栗選情震撼彈！陳超明比1號力挺鍾東錦　鍾陣營：棄保開始發酵

新北26團體成立「教育後援會」　侯友宜：拉票、催票、投票！

8千元茶葉送里長「4親友幹部收押」　北港鎮長候選人30萬交保

小三通不通！藍委怒批行政院「為難自己人」　要求速提開放時程

賴清德南下雲林為劉建國、張勝智競總站台　熱情呼聲響徹北港夜空

跨濁水溪挺張麗善 ｢友善｣連線　侯友宜：一心奉獻做不倦

聽媽說「體檢要收集大便」　雞婆汪秒上床獻「巨量黃金」：夠嗎？

13歲少女DIY染髮釀失明！「染劑噴左眼」嚴重灼傷　只能靠移植

金針菇罕見耍辣！　「開高衩辣露細長美腿」放話：要搶紅毯前5名

快訊／吳速玲貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了

中信盃黑豹旗／狂看美技影片　士商女蘇筠惠偶像江坤宇

范瑋琪消失2年多終於現身「當場哭了」！　首受訪認做錯事：我就淡出吧

卡達世足賽前夕　首都數千外籍移工「被逐出住處」

中信盃黑豹旗／十週年開幕！　辜仲諒勉勵：青春只有一次

趙璟榮超想打季後賽　葉總忍痛割愛不冒險

白癡公主罩杯「C→F奶」超驚人　滴妹爆乳羞喊：男友還沒看過～

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

政治熱門新聞

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

矢板明夫：年底大選民進黨坐4望12

四叉貓酸高虹安「友陸安」　黃珊珊：出征一下鄭運鵬吧

彭文正中華民國護照遭註銷　前綠委痛批：有必要嗎？

無人機干擾盧秀燕海線大造勢！競總：非首次

陳其邁夜訪大林蒲　8人廟口泡茶聊

綠營估「10縣市勝負難定」　他盤點：6縣市膠著、部分有望逆轉

驚傳20萬筆戶政個資遭上網兜售　內政部：格式差異大

質疑陳時中反被自己人打臉　柯文哲令：下週交大來報告！

「無人機闖空域」害朱立倫缺席造勢　他曬現場照揭：就是在空拍

故宮院長認打破國寶！　吳密察調查中：絕無隱匿！

4架無人機闖機場！朱立倫突缺席盧秀燕造勢

他怒曝韓國瑜陪謝國樑掃街照　人潮塞爆市場占車道：拜託別擾民！

高虹安文件也標中國台灣　柯文哲稱想太多：搞不好你內衣褲也中國製

更多熱門

相關新聞

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

賴清德南下雲林站台！熱情呼聲響徹北港夜空

民進黨雲林縣長候選人劉建國與北港鎮長候選人張勝智聯合競選總部昨（28）日舉行成立大會，現場湧入5000多名支持者，副總統賴清德、立法委員邱泰源、立委陳亭妃、立委蘇治芬等，都到場支持劉建國與張智勝，現場高呼「新雲林、拚未來」熱情呼聲響徹夜空。

跨濁水溪挺張麗善！侯友宜誇：一心奉獻做不倦

跨濁水溪挺張麗善！侯友宜誇：一心奉獻做不倦

大陸經商遭質疑傾中！鄭運鵬：荒謬可笑

大陸經商遭質疑傾中！鄭運鵬：荒謬可笑

高虹安被告反催年輕人投票？　他曝：「虹果乾」現象外溢六都選情

高虹安被告反催年輕人投票？　他曝：「虹果乾」現象外溢六都選情

北北基桃明合體！國民黨選前大型造勢一次看

北北基桃明合體！國民黨選前大型造勢一次看

關鍵字：

賄選雲林北港鎮雲林地檢署2022九合一大選2022雲林縣2022九合一選舉鄉鎮市長

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面