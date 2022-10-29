新北26團體成立「教育後援會」　侯友宜：拉票、催票、投票！

▲中華民國兒童課後照顧輔導協會等26個教育團體今日為新北市長侯友宜成立「教育後援會」。（圖／侯友宜選辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

中華民國兒童課後照顧輔導協會等26個教育團體今（29）日為新北市長侯友宜成立「教育後援會」。課後照顧輔導協會理事長冀後援會創會理事長曾承逸說，成立後援會就是要支持「好好做代誌」的侯友宜。侯友宜則表示，新北的未來要拜託大家，11月26日拜託大家幫3件事，就是「拉票、催票、投票」，鼓勵所有好朋友出來展現態度，找出心目中理想候選人，也給侯友宜加油打氣。

中華民國兒童課後照顧輔導協會今舉辦「2022課後照顧感恩年會音樂饗宴」，共26個教育團體共襄盛舉，感謝過去一年老師們的辛勞與奉獻，讓學生於課後能得到更適切且妥善的照顧；今活動現場也宣布成立侯市長的「教育後援會」，肯定新北這幾年教育政策及環境的進步與改善。

侯友宜一進場就受到1600名的教育團體成員熱烈歡迎，與會成員更大跳「友宜凍蒜舞」，展現十足熱情。會中侯友宜頒發後援會幹部聘書給理事長曾承逸等幹部，後援會也期盼侯年底高票連任，繼續為新北推動各項教育政策。

曾承逸指出，疫情期間所有的課後老師、社團老師都很辛苦，大家能夠挺過來，是因為新北市府有提供協助，不僅是場租減免，社團老師、美術老師也跟文化局合作舉辦線上藝文課程，讓老師在停課期間發揮所長。

「教育大團結、好好做代誌」，曾承逸說，新北有個好的大家長就是侯市長，從副市長時期就很照顧課後老師們，侯友宜就是實實在在做事的人，成立教育後援會，就是要支持好好做事的侯友宜。

侯友宜指出，新北今年編列630億元教育預算，明年編列676億元，都是全國第一，這4年因為老師們努力，新北教育表現超過百項都是第一及首創，在地就學達到7成，往8成邁進，讓孩子在新北安心就學。

侯友宜說，新北這幾年大幅成長，軌道建設一條條完工、發包；新泰塭仔圳、五股夏綠地都徹底改變，這跟教育、人生的本質相同，「就是明天的我要比今天、昨天更好」，自己也會用這樣態度檢視每項政策。