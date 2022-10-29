苗栗選情震撼彈！陳超明比1號力挺鍾東錦　鍾陣營：棄保開始發酵

記者蔡文淵、翁子皓／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦今（29）日參加縣議員候選人陳碧華競選總部成立大會，剛好與國民黨立委陳超明同台。陳超明手比1號，還帶領群眾高喊「苗栗願景前程似錦，縣長支持鍾東錦」，鍾東錦陣營認為，陳超明此舉代表棄保效應開始發酵。

▲國民黨立委陳超明與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦同台，比出1號手勢，高喊「支持鍾東錦」。（圖／鍾東錦競選總部提供）

陳超明到達陳碧華總部成立大會會場時，鍾東錦和所有候選人都站在舞台上，陳超明一上台大方舉手比出1號，帶領民眾高喊「縣長支持1號」、「鍾東錦凍蒜」。

陳超明表示，鍾東錦是礦工之子、母親在市場賣菜，少年時期較為狂野，但「英雄不怕出身」，歷經風吹雨打磨練後，他仍然一路向善，一路努力奮發，最後獲得事業成功，白手起家，這絕對不是一件容易的事情，唯有這樣的縣長，才能體會基層民眾的生活，才能了解百姓打拚的心情，因此，鍾東錦才是最佳的縣長人選。

陳超明指出，國民黨的老毛病沒改，總是聯合主要敵人打擊次要敵人，已經失去中國大陸的江山，這一次應該記取教訓，不要再鬥來鬥去，大家應該合作，把主要對手打倒，天下沒有白吃的午餐，也沒有等來的榮耀，更沒有坐在家裏就會有黃袍加身，任何事情都必須經過奮鬥而來。

陳超明再次強調，鍾東錦歷經「風吹雨打、酸甜苦辣之人生」卻沒有被打敗，反而越挫越勇，這才是苗栗縣長的唯一人選，也是自己改變選擇的原因，懇請鄉親陪著1號鍾東錦，打贏苗栗這一場選戰，一起加油打到贏為止。

鍾東錦陣營認為，陳超明原本是國民黨籍縣長候選人謝福弘極力拉攏的對象，如今，陳超明不但公開力挺以無黨籍參選的鍾東錦，還呼籲國民黨要記取教訓，正式引爆棄保效應。