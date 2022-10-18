客製鏈輪助攻自行車產業　虎科大校長張信良獲「2022未來科技獎」

▲虎科大校長張信良（右二）團隊榮獲2022未來科技獎，由國科會主委吳政忠（左二）頒獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

台灣素有自行車王國稱號，虎尾科技大學校長張信良研發團隊從運動科技出發，研發技術「客製化之自行車非圓形鏈輪」，協助台灣產業技術再升級。榮獲「2022未來科技獎」，15日由中華民國國家科學及技術委員會主委吳政忠親自頒獎，見證未來趨勢與產業關鍵技術之成果。

「2022未來科技獎」為網羅科研國家代表隊及符合產業發展需求的關鍵技術，吸引全國學術單位近600件報名，共81件代表性技術獲獎。今年獲獎領域以「永續綠能與先進材料」、「精準健康」及「AIoT智慧應用」為大宗，顯示國內科研成果與世界科研趨勢並進。

▲虎科大校長張信良團隊技術「客製化之自行車非圓形鏈輪」，以運動科技帶動產業創新。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾科技大學說明，虎科大校長張信良研發團隊「客製化之自行車非圓形鏈輪」洞見國內企業具有靈活多變的特性，瞄準高端應用場域、設計客製化能力與產品差異化，助攻自行車產業擬定競爭策略。目前此技術已獲得國內2件發明專利、3件申請中專利及學術論文發表，虎科大針對非圓形鏈盤的客製化技術已能完全掌握。

張信良表示，自行車可作為交通工具、休閒設施、競賽工具或載運貨物之用，是相當具客製化潛力的產品。但因每個人身高、手臂長度且腿部各關節的長受力皆有差異，因此團隊以科技導入運動生理學，設計出非圓形鏈盤，貼合每個人的騎乘特性，使騎乘效率最大化。

張信良強調，將產業進一步結合高端應用場域，提升設計客製化能力，進行相關產品的開發與技轉或授權製造販售，將能協助國內自行車產業提升產品售價，有助於自行車產業轉型，維持國際競爭力，再創高峰。

▲虎科大校長張信良表示，設計客製化能力結合高端應用場域，是自行車產業轉型與維持國際競爭力的重要策略。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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