預言高虹安「貪污案二審無罪」成真！沈政男斷言下一步

▲▼新竹市長高虹安拜會民眾黨 財劃法相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費爭議，一審遭判有期徒刑7年4月並停職，今（16）日二審結果出爐，竟出現戲劇性逆轉。高院認定貪污罪部分無罪，僅以公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬元。事實上，精神科醫師沈政男早在判決前就預言，高虹安貪污罪在二審將判無罪，今日他再發文，分析後續發展。

「看吧！哥講的話要聽。」沈政男今發文曬出截圖，驗證了他先前的預言，並指出登載不實罪因可易科罰金，即使未來三審定讞，也不影響高虹安的市長職務，後續可望復職，甚至斷言「2026年連任是探囊取物」。

他進一步分析道，高虹安另涉誣告罪，雖在二審被判6個月，但仍在上訴中，隨著貪污罪二審無罪，相關案件在三審的走向勢必受到影響，不至於影響其執行市政工作。

沈政男也將目光放到尚未結束的貪污案三審，認為立委陳玉珍提出的「助理費除罪化」修法，如今正當性大增，一旦修法通過、明確立法院助理費不屬於公務員公費層級，高虹安在貪污案三審「就沒事了」。

▲▼高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝）

▲高虹安助理費案二審大逆轉。（圖／記者吳銘峯攝）

文中他再次重申對助理費案件的看法，直指助理費貪污應區分情況，一種是未聘助理卻虛報請款，修法後仍可論處貪污；另一種則是所謂「大水庫理論」，即先墊付、後核銷的行政作法，並非貪污，而是讓民代更方便執行職務。他也以美國制度為例，主張將助理相關資料全面公開，交由選民檢視，而非讓司法體系因發票、收據瑕疵就重判入罪。

最後，沈政男更不諱言批評台灣法政體制，認為從制度到實務「從上到下都在亂搞」，並強調自己早在一審時就判斷高虹安「不會有事」，也直言預測的關鍵不在猜測，而在於論述、證據與數據，強調人性與行為本身具有可推論性。

文章引來大批網友朝聖，紛紛回應「您真神準啊」、「神準！寶島買的」、「預測真準」、「沈大老厲害，我只服您」、「神機妙算沈醫師」、「確實神準 ，而且有憑有據，佩服」、「沈醫師真神預言耶」。

．本文由沈政男授權引用。

立院一紙函文為高虹安脫罪　吳思瑤諷：厲害了干預司法沒在演

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污重罪判處7年4月，高等法院今（16日）宣判二審結果，宣判撤銷貪污罪，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。民進黨立委吳思瑤怒轟，立院一紙函文為高虹安脫罪，「立法干預司法，完全沒在演的耶」，這樣的司法實在讓人很難尊重。

高虹安二審絕地大逆轉！　貪汙無罪理由曝

高虹安案逆轉　沈伯洋：以前被判貪汙情何以堪

高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

高虹安助理費案二審大逆轉改判刑6個月　民進黨：尊重司法

