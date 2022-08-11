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鏈結台大工學院師資到雲林　半導體封測人才培訓學程免費開課

▲經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，11日在台大雲林虎尾校區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，11日在台大雲林虎尾校區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，今（11）日於台大雲林虎尾校區舉辦說明會，針對封測大廠矽品將進駐雲林，集結台大、虎科大的電子、光電專家開辦半導體免費學程，對象為雲林縣高工職、科大學生，積極為半導體、綠能人才佈局，訓後更可媒合至矽品精密任職。

經濟部次長林全能表示，半導體封測產業鏈結雲林在地技職學校，可以培養業界需要的人才，雲林是綠能產業重要的供應地，這是支持半導體產業持續發展的重要力量，因為半導體產業要在國際上發展，一定要有綠能的支持。

林全能指出，台灣半導體產值去年突破4.1兆，未來很快可突破5兆，人才的培育是非常重要的，因此必須先布局，配合台大工學院、虎尾科大的協助，鏈結雲林在地技職學校，培育雲林半導體相關人才，經濟部會與台大持續合作，永續半導體產業的推動。

立法委員蘇治芬指出，台灣是全球半導體供應鏈要角，而雲林也有足夠師資量能及產業鍊，能培育學子成產業人才，趕上這波產業變革。相信工學院落地雲林後，一定能加速產官學合作，播下科技的種子，再加上雲林的綠能，可以讓雲林在西部科技走廊扮演更重要的角色。

蘇治芬並表示，今天的人才培訓計畫，是活化台大雲林工學院的一小步，但絕對是雲林科技一大步，持續孕育產業人才，打好發展基礎留下才，為雲林半導體等科技產業注入強心針，希望未來台大、虎科大能持續攜手合作，與高職校所再發展3+4的高職加科大端教育系統，和矽品精密共同培養半導體產業人才。

劉建國說，育才與留才是雲林縣刻不容緩的重點工作，因此「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，是相當有必要的。雲林是農業首都，要從精緻農業持續發展智慧科技農業，有賴半導體等先進科技產業的進駐與協助，此次學程對於雲林未來的發展，將有非常大的幫助。

歡迎雲林高工職、科大學生報名參加學程，授課時間為8月15至26日，60小時精華課程完全免費，結訓後將媒合至矽品彰化二林廠就業，未來矽品虎尾廠營運後，也有機會調回雲林家鄉工作。

▲經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，11日在台大雲林虎尾校區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經濟部工業局與台大工學院合作，規畫「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，11日在台大雲林虎尾校區舉辦說明會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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