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「解科技人才荒」在虎科大　中科園區人才媒合供300職缺

▲科園區人才媒合活動共8家廠商參與，提供近300個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲科園區人才媒合活動共8家廠商參與，提供近300個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中科園區人才媒合活動由科技部中部科學園區管理局主辦、國立中興大學推動執行，今(24)日由國立虎尾科技大學協辦舉行。現場邀請天工精密、友霖生技、元翎精密工業、矽品精密工業、銘安科技、鐠羅機械、華邦電子、達興材料等8家園區廠商參與人才媒合活動，提供近300個工作機會。

現場與會來賓有中科管理局局長許茂新、虎尾科技大學校長張信良及台灣科學工業園區科學工業同業公會中區辦事處處長賴明志，參與媒合學校有中興大學、虎尾科大、勤益科大、僑光科大、修平科大、亞洲大學等相關科系學生，透過廠商生動說明與學生問答互動，讓學生確實了解園區廠商發展的脈動。

中科管理局局長許茂新表示，為使學生於畢業前能提前接觸企業、瞭解中部科學園區產業，提供業界網羅人才機會，辦理中科園區校園徵才活動。此次在虎尾科技大學舉辦說明會是今年度的第2場活動，期許未來能將園區與大專院校菁英資源相互串連，藉由媒合會吸引更多優秀產業新尖兵加入科學園區。

虎尾科大校長張信良表示，虎科大今年畢業生接近3000人，80%是工程與電資領域，可說是相關領域的人才資料庫，除透過媒合徵才活動外，也邀請廠商進入校園與各專班課程結合，透過大學4年的時間可更長期觀察學生，尋找並培育所需要的人才。

此次活動以中科園區廠商線上說明及現場媒合的形式，希望讓參加的學生透過中科管理局與企業代表的說明，更加清楚了解各家企業理念、職缺具體工作內容、企業內職涯發展規劃與進程等，讓學生能針對個人未來想要從事的產業領域，於就學階段事先準備，以利畢業後銜接就業。

中科管理局說明，雖然疫情升溫，實體的徵才活動減少，但為了讓同學順利找到合適工作，並協助園區廠商解決人才荒，預計再辦理1場人才媒合活動，期許透過本次交流，率先為園區人才培育及產學合作啟動正向循環。

▲科園區人才媒合活動共8家廠商參與，提供近300個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大校長張信良邀請廠商進入校園與專班課程結合，可更長期觀察學生，尋找並培育所需要的人才。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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